Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимой

Мария Николишин
31 октября 2025, 19:35
Некоторые лайфхаки могут принести больше проблем, чем пользы.
Лед 'сползет', но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимой
Как быстро очистить стекла в авто / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему окна авто натирают уксусом
  • Может ли уксус повредить автомобиль

На улице становится все холоднее, а зима уже на носу. Из-за этого водители начинают искать способы удаления льда с лобового стекла автомобиля.

Главред решил разобраться, как можно быстро удалить лед со стекла в авто.

Что быстро растапливает лед на стекле в авто

Express.co.uk пишет, что уксус часто считают действенным домашним средством для удаления льда. Все из-за уксусной кислоты, которая может снизить точку замерзания воды, а следовательно, помочь растопить лед.

Автор контента Стефани проверила данный лайфхак.

"В этом видео я проверяю, является ли яблочный уксус хорошей заменой средства для размораживания, если у вас нет скребка для льда", - подчеркнула она.

В видео женщина использовала яблочный уксус в бутылке и щедро распылила его на обледенелое окно своего автомобиля. Затем она использовала ткань из микрофибры, чтобы вытереть лед с машины.

"Должна сказать, что я на самом деле очень удивлена. Я шокирована, что он на самом деле просто стирается - я не думала, что это вообще сработает, но на самом деле он работает неплохо", - подчеркнула Стефани.

Стоит ли натирать окна авто уксусом

Стоит добавить, что уксус может повредить автомобиль.

"Если использовать неразбавленный уксус, оставлять его слишком долго или наносить под прямыми солнечными лучами, уксус может нанести дорогостоящий вред многим частям автомобиля", - говорится в сообщении.

Лед 'сползет', но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимой
Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Эксперты отмечают, что реагируя с покрытиями уксус может ослабить резиновые уплотнители и щетки стеклоочистителей, а также повредить краску или защитное покрытие кузова.

Лайфхак с уксусом для авто - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

