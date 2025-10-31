Лед 'сползет', но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимой

Некоторые лайфхаки могут принести больше проблем, чем пользы.

Как быстро очистить стекла в авто / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему окна авто натирают уксусом

Может ли уксус повредить автомобиль

На улице становится все холоднее, а зима уже на носу. Из-за этого водители начинают искать способы удаления льда с лобового стекла автомобиля.

Главред решил разобраться, как можно быстро удалить лед со стекла в авто.

Что быстро растапливает лед на стекле в авто

Express.co.uk пишет, что уксус часто считают действенным домашним средством для удаления льда. Все из-за уксусной кислоты, которая может снизить точку замерзания воды, а следовательно, помочь растопить лед.

Автор контента Стефани проверила данный лайфхак.

"В этом видео я проверяю, является ли яблочный уксус хорошей заменой средства для размораживания, если у вас нет скребка для льда", - подчеркнула она.

В видео женщина использовала яблочный уксус в бутылке и щедро распылила его на обледенелое окно своего автомобиля. Затем она использовала ткань из микрофибры, чтобы вытереть лед с машины.

"Должна сказать, что я на самом деле очень удивлена. Я шокирована, что он на самом деле просто стирается - я не думала, что это вообще сработает, но на самом деле он работает неплохо", - подчеркнула Стефани.

Стоит ли натирать окна авто уксусом

Стоит добавить, что уксус может повредить автомобиль.

"Если использовать неразбавленный уксус, оставлять его слишком долго или наносить под прямыми солнечными лучами, уксус может нанести дорогостоящий вред многим частям автомобиля", - говорится в сообщении.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Эксперты отмечают, что реагируя с покрытиями уксус может ослабить резиновые уплотнители и щетки стеклоочистителей, а также повредить краску или защитное покрытие кузова.

Лайфхак с уксусом для авто - видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

