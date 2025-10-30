Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

Прикуриватель в авто очень полезен, но некоторые ошибки могут его повредить.

Вы узнаете:

Как можно использовать прикуриватель

Что нельзя в него вставлять

Все автомобили имеют электрический прикуриватель, встроенный в приборную панель. Сначала его функция заключалась в прикуривании сигар, но со временем его начали использовать для зарядки или питания электронных устройств. Но есть несколько вещей, которые лучше туда не вставлять.

Для чего нужен прикуриватель

SlashGear пишет, что сейчас производители автомобилей начали изготавливать специальные порты для аксессуаров, которые питают электронику через прикуриватель.

Его можно использовать для питания DVD-проигрывателей, зарядных устройств для телефонов, портативных воздушных компрессоров, пылесосов, холодильников, обогревателей и множества других современных устройств.

Что не стоит вставлять в прикуриватель

Однако, отмечается, что есть несколько вещей, которые лучше не вставлять в прикуриватель. Например:

Сам прикуриватель

Старый нагреватель имеет большую спираль. В современных гнездах нет места для такого нагрева. Если его вставить, то можно получить оплавленный коннектор или сбитый предохранитель.

Неподходящий инвертор

Инвертор преобразует 12 В в 220 В. Дешевые или сверхмощные модели сильно тянут ток. Это не только риск для розетки, также может пострадать проводка или аккумулятор.

Зарядные устройства низкого качества

Зарядное устройство низкого качества для телефона может обеспечить нестабильный электрический поток и генерировать избыточное тепло, что может повредить телефон или помешать его зарядке и правильной работе.

Посторонние предметы

Если монеты, мусор или другие мелкие предметы попадут в 12-вольтовую розетку, это может сломать ее или вызвать более серьезные повреждения, в частности, короткое замыкание, которое может стать причиной пожара. Порт стоит закрывать специальной заглушкой, когда вы им не пользуетесь.

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

