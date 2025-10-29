Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с 'кренделем'

Вы узнаете:
- Какую функцию выполняет дорожный знак с "кренделем"
- В какой стране его можно увидеть
Дорожные знаки в разных странах мира могут не только о чем-то предупреждать водителей, но и информировать об определенных местах. В частности, существует знак, который удивляет всех своей формой и значением.
Главред решил разобраться, что означает синий дорожный знак с "кренделем".
Где устанавливают дорожный знак с "кренделем"
Interia пишет, что во время поездки по Исландии можно увидеть квадратный знак с синим фоном и забавным "кренделем" в центре. Хотя на первый взгляд он очень странный, это не шутка и не туристическая ловушка. Знак E08.43 означает, что неподалеку есть пекарня. Местные жители называют его Bakarí.
Стоит заметить, что в Украине трудно представить дорожные знаки, указывающие на этот вид услуг.
Для чего устанавливают дорожный знак с "кренделем"
Феномен исландского подхода к информированию водителей о пекарнях можно объяснить спецификой страны. На огромной, малонаселенной территории, где расстояния между городами могут быть значительными, информация о возможности приобретения свежего хлеба имеет практическое значение.
Для путешественников в отдаленных районах Исландии такой совет может быть чрезвычайно ценным, особенно во время длительных путешествий через малонаселенные районы.
Читайте также:
- Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива
- На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять
- Большинство делают это каждый день: популярные привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП
Об источнике: Interia Motoryzacja
Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред