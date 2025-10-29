Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с 'кренделем'

Данный дорожный знак очень полезен во время долгого путешествия.

Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Дорожные знаки в разных странах мира могут не только о чем-то предупреждать водителей, но и информировать об определенных местах. В частности, существует знак, который удивляет всех своей формой и значением.

Главред решил разобраться, что означает синий дорожный знак с "кренделем".

Где устанавливают дорожный знак с "кренделем"

Interia пишет, что во время поездки по Исландии можно увидеть квадратный знак с синим фоном и забавным "кренделем" в центре. Хотя на первый взгляд он очень странный, это не шутка и не туристическая ловушка. Знак E08.43 означает, что неподалеку есть пекарня. Местные жители называют его Bakarí.

Стоит заметить, что в Украине трудно представить дорожные знаки, указывающие на этот вид услуг.

Для чего устанавливают дорожный знак с "кренделем"

Феномен исландского подхода к информированию водителей о пекарнях можно объяснить спецификой страны. На огромной, малонаселенной территории, где расстояния между городами могут быть значительными, информация о возможности приобретения свежего хлеба имеет практическое значение.

Для путешественников в отдаленных районах Исландии такой совет может быть чрезвычайно ценным, особенно во время длительных путешествий через малонаселенные районы.

Дорожный знак E08.43 / фото: скриншот

