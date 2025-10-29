Большинство делают это ежедневно: привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП

Специалист рассказывает, как мелкие ошибки в управлении авто приводят к большим затратам на ремонт АКПП.

https://glavred.info/auto/bolshinstvo-delayut-eto-ezhednevno-privychki-voditeley-kotorye-tiho-ubivayut-akpp-10710422.html Ссылка скопирована

Специалист называет маневры, которые приводят к ремонту автоматической коробки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие привычки водителей быстро изнашивают автоматическую коробку передач

Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП в современных авто

Почему катиться на нейтралке и резко стартовать опасно для трансмиссии

Автоматическая коробка передач сегодня установлена почти в каждом современном авто, но ее ремонт может сильно ударить по кошельку, пишет Jalopnik

Главред решил узнать, почему трансмиссии выходят из строя и как этого избежать.

видео дня

Инженер из известного канала Engineering Explained объясняет:

"Большинство поломок происходит не из-за пробега, а из-за поведения водителя".

По его словам, 90% проблем с автоматической коробкой передач связаны не с заводскими дефектами, а с неправильными привычками вождения. Специалист выделил пять наиболее распространенных ошибок, которых стоит избегать:

Катиться на нейтралке

Раньше это считалось экономией топлива, однако современные авто автоматически отключают подачу топлива во время спуска. Кроме того, включение передачи назад занимает время, и в критической ситуации можно не успеть. В некоторых странах такой маневр еще и штрафуется.

Переключать "R" на "D" без остановки

Многие водители экономят секунды при выезде с паркинга. Однако трансмиссия не рассчитана на переключение во время движения. Каждый такой "быстрый" маневр оставляет микротрещины в системе.

Запуск с нейтральной передачи

Резкий старт с нейтрали создает проскальзывание, что нагревает жидкость и изнашивает фрикционные диски. Эксперт советует: для резкого старта лучше прижать тормоз, нажать газ и отпустить педаль тормоза - это значительно безопаснее для коробки.

Держать нейтраль в пробке

Некоторые водители думают, что это экономит бензин, но эффект минимальный. В то же время трансмиссия получает дополнительную нагрузку. Если стоянка длительная - лучше выключить двигатель.

Ставить "P", не остановившись

Переключение на паркинг во время движения создает удар для металлического фиксатора. Это может привести к его поломке, и тогда авто просто покатится.

Эксперт подчеркивает: "Автоматическая коробка передач - сложная система, и ее ресурс зависит от мелочей".

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред