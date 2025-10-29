Большинство делают это ежедневно: привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП

Вы узнаете:
Автоматическая коробка передач сегодня установлена почти в каждом современном авто, но ее ремонт может сильно ударить по кошельку, пишет Jalopnik
Главред решил узнать, почему трансмиссии выходят из строя и как этого избежать.
Инженер из известного канала Engineering Explained объясняет:
"Большинство поломок происходит не из-за пробега, а из-за поведения водителя".
По его словам, 90% проблем с автоматической коробкой передач связаны не с заводскими дефектами, а с неправильными привычками вождения. Специалист выделил пять наиболее распространенных ошибок, которых стоит избегать:
Катиться на нейтралке
Раньше это считалось экономией топлива, однако современные авто автоматически отключают подачу топлива во время спуска. Кроме того, включение передачи назад занимает время, и в критической ситуации можно не успеть. В некоторых странах такой маневр еще и штрафуется.
Переключать "R" на "D" без остановки
Многие водители экономят секунды при выезде с паркинга. Однако трансмиссия не рассчитана на переключение во время движения. Каждый такой "быстрый" маневр оставляет микротрещины в системе.
Запуск с нейтральной передачи
Резкий старт с нейтрали создает проскальзывание, что нагревает жидкость и изнашивает фрикционные диски. Эксперт советует: для резкого старта лучше прижать тормоз, нажать газ и отпустить педаль тормоза - это значительно безопаснее для коробки.
Держать нейтраль в пробке
Некоторые водители думают, что это экономит бензин, но эффект минимальный. В то же время трансмиссия получает дополнительную нагрузку. Если стоянка длительная - лучше выключить двигатель.
Ставить "P", не остановившись
Переключение на паркинг во время движения создает удар для металлического фиксатора. Это может привести к его поломке, и тогда авто просто покатится.
Эксперт подчеркивает: "Автоматическая коробка передач - сложная система, и ее ресурс зависит от мелочей".
Об источнике: Jalopnik
Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.
