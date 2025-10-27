Укр
Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

Руслан Иваненко
27 октября 2025, 04:25
Эксперт раскрыл, что кроется за секретной комбинацией кнопок стеклоподъемников.
Один простой трюк закрывает все окна за несколько секунд / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Вы узнаете:

  • Как быстро защитить авто от непогоды без ключа зажигания
  • Способ поднятия стекла пригодится во время мокрого снега
  • Узнайте, какие кнопки нажимать для автоматического закрытия

Сегодня автоконцерны все чаще делают интерьер автомобилей более компактным и понятным, пряча часть функций в меню кнопок и рычагов.

Главред решил показать, как воспользоваться секретной комбинацией для поднятия стеклоподъемников без ключа зажигания.

Во многих современных автомобилях центральная консоль содержит лишь самые необходимые кнопки. Большинство дополнительных функций активируется через комбинации нажатий, о которых часто нет информации в стандартных инструкциях. Как рассказал владелец автошколы в интервью порталу ampercar.com, одна из таких "секретных" функций позволяет поднять стекло без включенного зажигания.

Как поднять стекло без зажигания

Чтобы активировать эту возможность:

  • Убедитесь, что центральный замок заблокирован.
  • Нажмите одновременно две передние кнопки стеклоподъемников в направлении "вверх".
  • Удерживайте их 3-5 секунд до начала движения стекла.
  • После поднятия окон отпустите кнопки - все они останутся зафиксированными в закрытом состоянии.

Через несколько секунд все окна автомобиля начнут автоматически закрываться.

Когда лайфхак особенно полезен

Этот трюк особенно полезен в случае внезапного дождя или мокрого снега, когда авто осталось открытым. Вместо того, чтобы искать ключ или возвращаться в салон, достаточно воспользоваться этой простотой.

Советы экспертов

Эксперты предупреждают, что этот метод работает на многих марках автомобилей последних лет выпуска, но существуют исключения: некоторые производители блокируют такую функцию или требуют дополнительных действий. Рекомендуем проверить лайфхак на собственном авто, чтобы убедиться в его эффективности.

Об источнике: AMPERCAR

AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак интересные новости
