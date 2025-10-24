В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

Кабмин ввел фиксированные тарифы и более жесткие сроки хранения номеров.

В Украине изменилась стоимость хранения и бронирования номерных знаков / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила и тарифы на хранение и бронирование номерных знаков для транспортных средств. Соответствующие изменения были приняты постановлением №1274 от 8 октября 2025 года. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Одной из главных новаций стало введение фиксированных тарифов на хранение номерных знаков. Если раньше водители сами определяли срок хранения и оплачивали услугу за каждый день, то теперь установлены четкие периоды и цены.

Хранить номерные знаки в течение 10 дней стоит 108 гривен, месяц - 324 гривны, а год - 3153,60 гривны. В указанную сумму входит НДС, однако банковская комиссия не учитывается. При этом, если автомобилист оплатил месячный срок хранения, но забрал номер досрочно, средства не возвращаются.

Что будет, если номерные знаки не забрать вовремя

Новые правила предусматривают также ответственность за просрочку. Если хранение номеров не будет продлено вовремя, номерные знаки уничтожают на 11-й день после завершения оплаченного срока, а в случае с более длинными периодами - на следующий день в 8 утра.

Кроме этого, документы на продление срока хранения, поданные после 11 октября 2025 года, больше не принимаются. Если водитель ошибочно оплатил услуги по старой системе, он может оплатить услугу по новым тарифам или обратиться в региональный сервисный центр МВД для возврата средств согласно постановлению №795.

Бронирование комбинаций номерных знаков

Также изменены правила бронирования выбранных или заказанных буквенно-цифровых комбинаций (БЦК). Отныне срок бронирования увеличен с 10 до 15 календарных дней, а стоимость услуги стала фиксированной - 162 грн (с НДС, без банковской комиссии).

Ранее услуга оплачивалась ежедневно - 10,8 грн в сутки, но не более чем за 10 дней. Теперь водители имеют больше времени для завершения регистрационных процедур.

В МВД объяснили, что такая реформа направлена на упрощение процедур для автовладельцев, а также на повышение прозрачности и упорядоченности платежей. Кроме того, обновленная система позволит бронировать номерные знаки онлайн, что сделает услуги сервисных центров МВД более удобными и доступными.

Об источнике: сервисный центр МВД Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

