Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

Руслана Заклинская
24 октября 2025, 22:02
31
Кабмин ввел фиксированные тарифы и более жесткие сроки хранения номеров.
В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось
В Украине изменилась стоимость хранения и бронирования номерных знаков / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие правила хранения номерных знаков ввел Кабмин
  • Какие тарифы теперь действуют на хранение номеров
  • Что будет с номерными знаками, если их не забрать вовремя

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила и тарифы на хранение и бронирование номерных знаков для транспортных средств. Соответствующие изменения были приняты постановлением №1274 от 8 октября 2025 года. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Одной из главных новаций стало введение фиксированных тарифов на хранение номерных знаков. Если раньше водители сами определяли срок хранения и оплачивали услугу за каждый день, то теперь установлены четкие периоды и цены.

видео дня

Хранить номерные знаки в течение 10 дней стоит 108 гривен, месяц - 324 гривны, а год - 3153,60 гривны. В указанную сумму входит НДС, однако банковская комиссия не учитывается. При этом, если автомобилист оплатил месячный срок хранения, но забрал номер досрочно, средства не возвращаются.

Что будет, если номерные знаки не забрать вовремя

Новые правила предусматривают также ответственность за просрочку. Если хранение номеров не будет продлено вовремя, номерные знаки уничтожают на 11-й день после завершения оплаченного срока, а в случае с более длинными периодами - на следующий день в 8 утра.

Кроме этого, документы на продление срока хранения, поданные после 11 октября 2025 года, больше не принимаются. Если водитель ошибочно оплатил услуги по старой системе, он может оплатить услугу по новым тарифам или обратиться в региональный сервисный центр МВД для возврата средств согласно постановлению №795.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Бронирование комбинаций номерных знаков

Также изменены правила бронирования выбранных или заказанных буквенно-цифровых комбинаций (БЦК). Отныне срок бронирования увеличен с 10 до 15 календарных дней, а стоимость услуги стала фиксированной - 162 грн (с НДС, без банковской комиссии).

Ранее услуга оплачивалась ежедневно - 10,8 грн в сутки, но не более чем за 10 дней. Теперь водители имеют больше времени для завершения регистрационных процедур.

В МВД объяснили, что такая реформа направлена на упрощение процедур для автовладельцев, а также на повышение прозрачности и упорядоченности платежей. Кроме того, обновленная система позволит бронировать номерные знаки онлайн, что сделает услуги сервисных центров МВД более удобными и доступными.

Штрафы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине хотят ввести систему штрафных баллов для водителей, подобную той, что действует в странах ЕС. По этой системе нарушители ПДД будут получать штрафные баллы за превышение скорости, неправильную парковку, создание аварийных ситуаций и другие нарушения. Если баллов накопится много, водителя могут лишить удостоверения.

Также в Украине готовят законопроект, который усилит ответственность за управление в состоянии опьянения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, документ предусматривает обязательную эвакуацию авто нарушителя на штрафплощадку, а во время военного положения - возможную конфискацию автомобиля для нужд ВСУ.

Кроме этого, "переобувка" авто - ежегодная забота водителей, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. В Украине пока нет четких дат перехода на зимнюю резину, но за шины, не соответствующие условиям (гололед, снег, износ), можно получить штраф от 340 до 680 гр.

Читайте также:

Об источнике: сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто ПДД правила дорожного движения новости Украины автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:40Война
"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:32Фронт
У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Последние новости

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

Реклама
21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

Реклама
19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

19:00

Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

18:38

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не всеВидео

18:37

"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

18:29

"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

18:03

"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

17:56

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

17:23

Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

17:23

Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

17:14

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

17:02

Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

16:58

"Несколько раз перечитал": Буданов назвал любимую книгу

16:57

Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

16:45

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

16:42

Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом

16:29

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках магазина одежды за 25 секунд

16:24

Много россиян уничтожено: в Торском ВСУ после зачистки подняли украинский флаг

16:24

От аномального тепла до арктических морозов: зима готовит для украинцев метеорологические качели

16:04

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

15:56

"Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом

Реклама
15:54

Путин хочет гуманитарной катастрофы: Зеленский сделал тревожный прогноз на зиму

15:43

Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

15:41

Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

15:30

ВСУ зашли в стратегический город: военный о ситуации на сложном направлении

15:20

Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком

14:48

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отоплениеВидео

14:44

Такого давно не было: в Украине установили космические цены на базовый продукт

14:44

Легенду киевского "Динамо" арестовали в Польше: сейчас он в тюрьме

14:22

"Мать, ты что?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"

14:10

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять