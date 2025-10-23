Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

Определенные электрокары сохраняют 90% емкости даже после активной эксплуатации.

Современные электромобили уже давно перестали быть просто модной тенденцией - они становятся надежным и долговечным транспортом, способным эффективно работать на протяжении многих лет. Одним из ключевых критериев для владельцев электрокаров является долговечность батареи, ведь от нее зависит не только запас хода, но и общая стоимость эксплуатации автомобиля.

Главред узнал, какие модели электромобилей и гибридов имеют самые выносливые аккумуляторы.

Какие авто имеют долговечные аккумуляторы

В Швеции провели масштабное исследование электромобилей и гибридов, чтобы определить, какие модели имеют самые выносливые батареи, пишет издание AmperCar. Компания Kvdbil протестировала более 1300 подержанных автомобилей, чтобы выяснить, как аккумуляторы сохраняют свою емкость со временем.

Целью исследования было определить, какие электрокары могут надежно служить в течение многих лет без значительной потери эффективности батареи. По результатам испытаний, лидерами стали Kia EV6, Kia e-Niro и Tesla Model Y.

Восемь из десяти протестированных электромобилей сохраняют не менее 90% первоначальной емкости аккумулятора. Руководитель проекта тестирований Мартин Рейнхольдссон отметил, что результаты превзошли ожидания, особенно учитывая большое количество автомобилей Tesla, которые эксплуатируются в Швеции.

Почему эти модели такие эффективные

Эксперты объясняют такие высокие показатели качественной системой управления батареей и продуманными инженерными решениями производителей. В то же время они отмечают, что на долговечность аккумулятора влияют также стиль вождения, возраст автомобиля и режим зарядки.

Какие другие модели попали в топ-10

Кроме Kia и Tesla, в топ-10 моделей с самыми устойчивыми батареями вошли автомобили Opel, Mazda, Audi, Fiat, Volvo, Citroën и Volkswagen. Эти результаты подтверждают, что современные электромобили - это не только модная тенденция, а надежный и долговечный транспорт, способный эффективно работать в течение длительного времени.

Исследование показывает, что инвестирование в современные электрокары является оправданным. Они способны сохранять емкость батареи даже после многих лет эксплуатации, а производители успешно внедряют технологии, продлевающие срок службы аккумуляторов.

Об источнике: AmperCar AmperCar - это украинский электромобильный портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

