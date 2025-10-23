Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

Руслана Заклинская
23 октября 2025, 23:12
30
Определенные электрокары сохраняют 90% емкости даже после активной эксплуатации.
Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров
Электромобили с самыми долговечными батареями / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Какие модели электромобилей имеют самые выносливые аккумуляторы
  • Какие результаты испытаний аккумуляторов
  • Что влияет на долговечность батареи

Современные электромобили уже давно перестали быть просто модной тенденцией - они становятся надежным и долговечным транспортом, способным эффективно работать на протяжении многих лет. Одним из ключевых критериев для владельцев электрокаров является долговечность батареи, ведь от нее зависит не только запас хода, но и общая стоимость эксплуатации автомобиля.

Главред узнал, какие модели электромобилей и гибридов имеют самые выносливые аккумуляторы.

видео дня

Какие авто имеют долговечные аккумуляторы

В Швеции провели масштабное исследование электромобилей и гибридов, чтобы определить, какие модели имеют самые выносливые батареи, пишет издание AmperCar. Компания Kvdbil протестировала более 1300 подержанных автомобилей, чтобы выяснить, как аккумуляторы сохраняют свою емкость со временем.

Целью исследования было определить, какие электрокары могут надежно служить в течение многих лет без значительной потери эффективности батареи. По результатам испытаний, лидерами стали Kia EV6, Kia e-Niro и Tesla Model Y.

Восемь из десяти протестированных электромобилей сохраняют не менее 90% первоначальной емкости аккумулятора. Руководитель проекта тестирований Мартин Рейнхольдссон отметил, что результаты превзошли ожидания, особенно учитывая большое количество автомобилей Tesla, которые эксплуатируются в Швеции.

Почему эти модели такие эффективные

Эксперты объясняют такие высокие показатели качественной системой управления батареей и продуманными инженерными решениями производителей. В то же время они отмечают, что на долговечность аккумулятора влияют также стиль вождения, возраст автомобиля и режим зарядки.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Какие другие модели попали в топ-10

Кроме Kia и Tesla, в топ-10 моделей с самыми устойчивыми батареями вошли автомобили Opel, Mazda, Audi, Fiat, Volvo, Citroën и Volkswagen. Эти результаты подтверждают, что современные электромобили - это не только модная тенденция, а надежный и долговечный транспорт, способный эффективно работать в течение длительного времени.

Исследование показывает, что инвестирование в современные электрокары является оправданным. Они способны сохранять емкость батареи даже после многих лет эксплуатации, а производители успешно внедряют технологии, продлевающие срок службы аккумуляторов.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: AmperCar

AmperCar - это украинский электромобильный портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто водительское удостоверение электрокар автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

22:07Мир
Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:45Украина
РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

20:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Последние новости

23:12

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответВидео

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

Реклама
20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

Реклама
19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

Реклама
15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару опубликовала скорбное сообщение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять