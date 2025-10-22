Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

Ни жирная пища, ни физические нагрузки не ускоряют расщепление алкоголя.

https://glavred.info/auto/cherez-skolko-chasov-posle-upotrebleniya-alkogolya-mozhno-saditsya-za-rul-vazhnye-pravila-10708727.html Ссылка скопирована

Через сколько времени после употребления алкоголя можно садиться за руль / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой уровень алкоголя разрешен законом в Украине

Помогают ли кофе, душ или физические нагрузки быстро протрезветь

Сколько времени алкоголь держится в организме

Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Алкоголь замедляет реакцию, ухудшает координацию и способность оценивать ситуацию на дороге.

В Украине допустимый уровень алкоголя составляет не более 0,2 промилле (0,2 мг на литр выдыхаемого воздуха). Все, что выше - расценивается как состояние опьянения, за что предусмотрен штраф и лишение водительских прав.

видео дня

Главред узнал, как помочь организму быстрее восстановиться после употребления алкоголя.

Что действительно помогает быстрее "протрезветь"

Мифы о "волшебном кофе", холодном душе или пробежке - не более чем самообман. Ни один из этих способов не ускоряет расщепление алкоголя в крови, пишет профильное издание AmperCar. Единственное, что действительно помогает - это время, достаточное потребление воды и отдых.

Перед застольем полезно плотно поесть, особенно белковые или жирные блюда - мясо, рыбу, орехи. Это замедляет всасывание алкоголя и смягчает его действие. Также специалисты советуют пить много чистой воды - и до, и во время застолья. Вода разбавляет концентрацию спирта в крови и помогает быстрее выводить токсины.

Когда можно снова за руль

Время выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов - веса, возраста, состояния печени, количества выпитого. В среднем на переработку:

100 граммов водки - от 5 до 7 часов;

бокал вина - примерно 3 часа;

бутылка пива - не менее 2 часов.

Если выпить больше, то это время увеличивается пропорционально.

Действительно ли жирная пища "защищает" от опьянения

Жирная пища может создать иллюзию устойчивости - алкоголь всасывается медленнее, и человек дольше чувствует себя трезвым. Но это обман. Спирт все равно попадет в кровь, просто чуть позже. К тому же, сочетание жирной пищи, алкоголя и сигарет - настоящий удар по печени и сосудам, который замедляет восстановление организма.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как быстрее восстановиться после застолья

Лучший способ дать организму очиститься - сон. Во время сна тело активно выводит остатки спирта.

После пробуждения стоит принять контрастный душ, который улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ. Прогулка на свежем воздухе тоже помогает.

Сколько времени нужно, чтобы полностью протрезветь

В среднем - 12-14 часов, но этот срок может существенно колебаться. Если вы употребляли значительное количество алкоголя, лучше не садиться за руль не менее 24 часов.

Даже когда алкотестер показывает ноль, сонливость, головная боль, усталость и замедленная реакция делают вождение опасным.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: AmperCar AmperCar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред