Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

Вы узнаете:
- Какой уровень алкоголя разрешен законом в Украине
- Помогают ли кофе, душ или физические нагрузки быстро протрезветь
- Сколько времени алкоголь держится в организме
Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Алкоголь замедляет реакцию, ухудшает координацию и способность оценивать ситуацию на дороге.
В Украине допустимый уровень алкоголя составляет не более 0,2 промилле (0,2 мг на литр выдыхаемого воздуха). Все, что выше - расценивается как состояние опьянения, за что предусмотрен штраф и лишение водительских прав.
Главред узнал, как помочь организму быстрее восстановиться после употребления алкоголя.
Что действительно помогает быстрее "протрезветь"
Мифы о "волшебном кофе", холодном душе или пробежке - не более чем самообман. Ни один из этих способов не ускоряет расщепление алкоголя в крови, пишет профильное издание AmperCar. Единственное, что действительно помогает - это время, достаточное потребление воды и отдых.
Перед застольем полезно плотно поесть, особенно белковые или жирные блюда - мясо, рыбу, орехи. Это замедляет всасывание алкоголя и смягчает его действие. Также специалисты советуют пить много чистой воды - и до, и во время застолья. Вода разбавляет концентрацию спирта в крови и помогает быстрее выводить токсины.
Когда можно снова за руль
Время выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов - веса, возраста, состояния печени, количества выпитого. В среднем на переработку:
- 100 граммов водки - от 5 до 7 часов;
- бокал вина - примерно 3 часа;
- бутылка пива - не менее 2 часов.
Если выпить больше, то это время увеличивается пропорционально.
Действительно ли жирная пища "защищает" от опьянения
Жирная пища может создать иллюзию устойчивости - алкоголь всасывается медленнее, и человек дольше чувствует себя трезвым. Но это обман. Спирт все равно попадет в кровь, просто чуть позже. К тому же, сочетание жирной пищи, алкоголя и сигарет - настоящий удар по печени и сосудам, который замедляет восстановление организма.
Как быстрее восстановиться после застолья
Лучший способ дать организму очиститься - сон. Во время сна тело активно выводит остатки спирта.
После пробуждения стоит принять контрастный душ, который улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ. Прогулка на свежем воздухе тоже помогает.
Сколько времени нужно, чтобы полностью протрезветь
В среднем - 12-14 часов, но этот срок может существенно колебаться. Если вы употребляли значительное количество алкоголя, лучше не садиться за руль не менее 24 часов.
Даже когда алкотестер показывает ноль, сонливость, головная боль, усталость и замедленная реакция делают вождение опасным.
Вас также может заинтересовать:
- На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет
- Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi
- Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"
Об источнике: AmperCar
AmperCar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред