Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

Вы узнаете:
- Почему логотип Mitsubishi напоминает винт корабля
- Как сочетание гербов повлияло на название и символику бренда
- Почему фирменный знак остался актуальным более века
Логотип компании - это не просто визитная карточка, а настоящее лицо бренда. Он отражает философию компании, ее историю и уникальность продукции.
Главред решил подробно рассказать о создании и эволюции логотипа Mitsubishi - одного из самых известных символов японской промышленности.
Как появилось название Mitsubishi
Как пишет издание "Autostrike", основатель корпорации Ятаро Ивасаки искал название, которое не только отражало бы его семью, но и учитывало поддержку влиятельного клана Тоса, который помогал ему в начале карьеры. Поэтому компания получила название Mitsubishi, а не традиционную клановую фамилию основателя.
Символика и происхождение логотипа
Название состоит из двух японских слов: mitsu - "три" и hishi - водяной орех или сладкий болотник. Герб Ятаро Ивасаки представлял три ромба, вдохновленные клубными болотницами, а герб семьи Яманучи - три дубовых листа.
Соединив эти элементы, Ивасаки создал логотип в виде "трех бриллиантов", который также символизировал винт корабля: в центре сначала был круг, напоминающий отверстие винта.
Эволюция логотипа
Mitsubishi является редким примером компании, которая почти не меняла свой логотип. Первый редизайн состоялся в 1914 году - круг из центра убрали, оставив ромбы. Вторая корректировка в 1964 году придала ромбам правильную геометрическую форму равностороннего треугольника. Позже, в 1985 году, к символу добавили название бренда, а в 2001 - обновили для подразделения Mitsubishi Electric.
Сегодня логотип Mitsubishi остается современным и узнаваемым во всем мире, демонстрируя лаконичность, силу и стабильность бренда.
Об источнике: Autostrike
Autostrike.com.ua - украиноязычный веб-ресурс об автомобилях, который ежедневно публикует последние автоновости Украины и мира. На сайте автолюбители найдут интересную и полезную информацию об автомобилях, их строении, советы по эксплуатации, а также обзоры военной техники
