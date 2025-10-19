Укр
Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 19:19
Авто, Митсубиши
Почему логотип Mitsubishi оставался почти неизменным более века / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему логотип Mitsubishi напоминает винт корабля
  • Как сочетание гербов повлияло на название и символику бренда
  • Почему фирменный знак остался актуальным более века

Логотип компании - это не просто визитная карточка, а настоящее лицо бренда. Он отражает философию компании, ее историю и уникальность продукции.

Главред решил подробно рассказать о создании и эволюции логотипа Mitsubishi - одного из самых известных символов японской промышленности.

Как появилось название Mitsubishi

Как пишет издание "Autostrike", основатель корпорации Ятаро Ивасаки искал название, которое не только отражало бы его семью, но и учитывало поддержку влиятельного клана Тоса, который помогал ему в начале карьеры. Поэтому компания получила название Mitsubishi, а не традиционную клановую фамилию основателя.

Символика и происхождение логотипа

Название состоит из двух японских слов: mitsu - "три" и hishi - водяной орех или сладкий болотник. Герб Ятаро Ивасаки представлял три ромба, вдохновленные клубными болотницами, а герб семьи Яманучи - три дубовых листа.

Соединив эти элементы, Ивасаки создал логотип в виде "трех бриллиантов", который также символизировал винт корабля: в центре сначала был круг, напоминающий отверстие винта.

Эволюция логотипа

Mitsubishi является редким примером компании, которая почти не меняла свой логотип. Первый редизайн состоялся в 1914 году - круг из центра убрали, оставив ромбы. Вторая корректировка в 1964 году придала ромбам правильную геометрическую форму равностороннего треугольника. Позже, в 1985 году, к символу добавили название бренда, а в 2001 - обновили для подразделения Mitsubishi Electric.

Сегодня логотип Mitsubishi остается современным и узнаваемым во всем мире, демонстрируя лаконичность, силу и стабильность бренда.

Об источнике: Autostrike

Autostrike.com.ua - украиноязычный веб-ресурс об автомобилях, который ежедневно публикует последние автоновости Украины и мира. На сайте автолюбители найдут интересную и полезную информацию об автомобилях, их строении, советы по эксплуатации, а также обзоры военной техники

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

