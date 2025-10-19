Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

https://glavred.info/auto/ne-prosto-tri-romba-chto-na-samom-dele-kroetsya-za-filosofiey-logotipa-mitsubishi-10707743.html Ссылка скопирована

Почему логотип Mitsubishi оставался почти неизменным более века / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему логотип Mitsubishi напоминает винт корабля

Как сочетание гербов повлияло на название и символику бренда

Почему фирменный знак остался актуальным более века

Логотип компании - это не просто визитная карточка, а настоящее лицо бренда. Он отражает философию компании, ее историю и уникальность продукции.

Главред решил подробно рассказать о создании и эволюции логотипа Mitsubishi - одного из самых известных символов японской промышленности.

видео дня

Как появилось название Mitsubishi

Как пишет издание "Autostrike", основатель корпорации Ятаро Ивасаки искал название, которое не только отражало бы его семью, но и учитывало поддержку влиятельного клана Тоса, который помогал ему в начале карьеры. Поэтому компания получила название Mitsubishi, а не традиционную клановую фамилию основателя.

Символика и происхождение логотипа

Название состоит из двух японских слов: mitsu - "три" и hishi - водяной орех или сладкий болотник. Герб Ятаро Ивасаки представлял три ромба, вдохновленные клубными болотницами, а герб семьи Яманучи - три дубовых листа.

Соединив эти элементы, Ивасаки создал логотип в виде "трех бриллиантов", который также символизировал винт корабля: в центре сначала был круг, напоминающий отверстие винта.

Эволюция логотипа

Mitsubishi является редким примером компании, которая почти не меняла свой логотип. Первый редизайн состоялся в 1914 году - круг из центра убрали, оставив ромбы. Вторая корректировка в 1964 году придала ромбам правильную геометрическую форму равностороннего треугольника. Позже, в 1985 году, к символу добавили название бренда, а в 2001 - обновили для подразделения Mitsubishi Electric.

Сегодня логотип Mitsubishi остается современным и узнаваемым во всем мире, демонстрируя лаконичность, силу и стабильность бренда.

Читайте также:

Об источнике: Autostrike Autostrike.com.ua - украиноязычный веб-ресурс об автомобилях, который ежедневно публикует последние автоновости Украины и мира. На сайте автолюбители найдут интересную и полезную информацию об автомобилях, их строении, советы по эксплуатации, а также обзоры военной техники

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред