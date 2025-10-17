Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

Иногда даже маленькая деталь может привести к дорогостоящему ремонту.

https://glavred.info/auto/dolzhen-znat-kazhdyy-voditel-mozhno-li-ezdit-s-pochti-pustym-bakom-10707248.html Ссылка скопирована

Можно ли использовать топливо "до нуля" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли ехать с почти пустым баком

Как дефицит топлива влияет на авто

Иногда так происходит, что водители забывают заправить свой автомобиль и видят, что бак почти пустой. На первый взгляд может показаться, что это не критично, но если так будет происходить регулярно, можно влететь на дорогой ремонт.

Главред решил разобраться, почему нельзя ездить с пустым баком.

видео дня

Что может сломаться из-за пустого бака

Jalopnik пишет, что когда транспортному средству не хватает горючего, это плохо влияет на определенные детали.

Отмечается, что бензин не только участвует в процессе сгорания, но и служит для охлаждения определенных компонентов топливной системы.

Например, топливный насос может начать нагреваться, когда бак почти пустой, что может привести к существенным повреждениям.

Как влияет малое количество топлива на двигатель

Стоит добавить, что современные двигатели сложные и компьютеризированные, и они способны регулировать точные параметры во время работы. Когда бензина становится мало, недостаточное количество топлива будет попадать в цилиндры, что приведет к пропускам зажигания.

"Неправильное зажигание двигателя - это уже довольно плохо, поскольку пропуски зажигания могут вызывать дрожь, ускорение и нестабильную работу. Проблема заключается в том, что если у вас пустой бак, топливо больше не подается, и это может привести к тому, что называется детонацией двигателя. Это может вызвать серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти нюансы могут привести к перегреву деталей, существенным повреждениям и дорогостоящему ремонту.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред