Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

- Можно ли ехать с почти пустым баком
- Как дефицит топлива влияет на авто
Иногда так происходит, что водители забывают заправить свой автомобиль и видят, что бак почти пустой. На первый взгляд может показаться, что это не критично, но если так будет происходить регулярно, можно влететь на дорогой ремонт.
Главред решил разобраться, почему нельзя ездить с пустым баком.
Что может сломаться из-за пустого бака
Jalopnik пишет, что когда транспортному средству не хватает горючего, это плохо влияет на определенные детали.
Отмечается, что бензин не только участвует в процессе сгорания, но и служит для охлаждения определенных компонентов топливной системы.
Например, топливный насос может начать нагреваться, когда бак почти пустой, что может привести к существенным повреждениям.
Как влияет малое количество топлива на двигатель
Стоит добавить, что современные двигатели сложные и компьютеризированные, и они способны регулировать точные параметры во время работы. Когда бензина становится мало, недостаточное количество топлива будет попадать в цилиндры, что приведет к пропускам зажигания.
"Неправильное зажигание двигателя - это уже довольно плохо, поскольку пропуски зажигания могут вызывать дрожь, ускорение и нестабильную работу. Проблема заключается в том, что если у вас пустой бак, топливо больше не подается, и это может привести к тому, что называется детонацией двигателя. Это может вызвать серьезные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эти нюансы могут привести к перегреву деталей, существенным повреждениям и дорогостоящему ремонту.
