Важное правило: водителям сказали, когда не стоит менять шины

Замена летних шин на зимние - главное правило безопасности на дороге.

Вы узнаете:

Почему нужно устанавливать зимние шины

При какой температуре менять шины

С наступлением прохладной погоды водители начинают задумываться над заменой летней резины на зимнюю. Однако, существует главное правило, которого нужно придерживаться при смене шин.

Главред решил разобраться, при какой температуре нужно менять шины на авто.

Когда нужно устанавливать зимние шины

Michelin пишет, что ждать снега, чтобы устанавливать зимние шины не стоит. Чтобы избежать опасной ситуации, нужно помните одно простое правило: "Когда температура падает до +7 градусов, время устанавливать зимние шины".

Отмечается, что когда температура опускается до +7 градусов, летние шины становятся менее эффективными из-за влажного покрытия дороги.

Поэтому, самый оптимальный вариант - это менять шины, когда среднесуточная температура держится ниже +10 градусов.

Какие преимущества зимних шин

Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление. Это отражается на лучшей управляемости на мокрых, заснеженных и обледенелых дорогах. Однако не стоит использовать зимние шины круглый год.

Об источнике: Michelin Michelin - французская компания, всемирно известный производитель шин. Компания основана в 1889 году и изначально производила шины для велосипедов, позже вышла на рынок автошин. Компания выпускает широкий спектр шинной продукции для автомобильной, сельскохозяйственной техники, велосипедов и мотоциклов, а также самолетов, пишет Википедия.

