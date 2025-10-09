Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в авто

Вы узнаете:
- Что делать, если села батарейка в ключе от авто
- Как найти замок в дверце авто
В наше время все больше автомобилей оснащены системой бесключевого доступа. В зависимости от настроек, замки дверей могут разблокироваться автоматически, если положить руку на дверную ручку или нажать кнопку на дверной ручке. Однако, проблема в том, что такая функция может сломаться.
Главред решил разобраться, как открыть дверь авто, если не работает бесключевой доступ.
Почему бесключевой доступ перестает работать
Auto Swiat пишет, что в некоторых случаях разряженной батарейки в пульте достаточно, чтобы автомобиль не открылся. Разряженный аккумулятор автомобиля также является распространенной причиной проблем с посадкой в машину.
Как найти секретный замок в авто
Иногда водители не догадываются, что в ручке авто спрятан замок, с помощью которого можно открыть транспортное средство.
Цилиндр замка обычно расположен под клапаном в ручке, который можно осторожно сдвинуть или отодвинуть.
Что важно, механический замок двери нужно использовать по крайней мере раз в год. Это поможет проверять исправность замка, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
Как открыть авто, если села батарейка в ключе - видео:
