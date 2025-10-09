Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в авто

Не каждый автомобиль имеет механический замок, который сразу можно увидеть.

Как открыть авто без ключа / коллаж: Главред, фото: pixabay

Что делать, если села батарейка в ключе от авто

Как найти замок в дверце авто

В наше время все больше автомобилей оснащены системой бесключевого доступа. В зависимости от настроек, замки дверей могут разблокироваться автоматически, если положить руку на дверную ручку или нажать кнопку на дверной ручке. Однако, проблема в том, что такая функция может сломаться.

Главред решил разобраться, как открыть дверь авто, если не работает бесключевой доступ.

Почему бесключевой доступ перестает работать

Auto Swiat пишет, что в некоторых случаях разряженной батарейки в пульте достаточно, чтобы автомобиль не открылся. Разряженный аккумулятор автомобиля также является распространенной причиной проблем с посадкой в машину.

Как найти секретный замок в авто

Иногда водители не догадываются, что в ручке авто спрятан замок, с помощью которого можно открыть транспортное средство.

Цилиндр замка обычно расположен под клапаном в ручке, который можно осторожно сдвинуть или отодвинуть.

Что важно, механический замок двери нужно использовать по крайней мере раз в год. Это поможет проверять исправность замка, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

