Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в авто

Мария Николишин
9 октября 2025, 15:28
Не каждый автомобиль имеет механический замок, который сразу можно увидеть.
Как открыть авто без ключа

Вы узнаете:

  • Что делать, если села батарейка в ключе от авто
  • Как найти замок в дверце авто

В наше время все больше автомобилей оснащены системой бесключевого доступа. В зависимости от настроек, замки дверей могут разблокироваться автоматически, если положить руку на дверную ручку или нажать кнопку на дверной ручке. Однако, проблема в том, что такая функция может сломаться.

Главред решил разобраться, как открыть дверь авто, если не работает бесключевой доступ.

Почему бесключевой доступ перестает работать

Auto Swiat пишет, что в некоторых случаях разряженной батарейки в пульте достаточно, чтобы автомобиль не открылся. Разряженный аккумулятор автомобиля также является распространенной причиной проблем с посадкой в машину.

Как найти секретный замок в авто

Иногда водители не догадываются, что в ручке авто спрятан замок, с помощью которого можно открыть транспортное средство.

Цилиндр замка обычно расположен под клапаном в ручке, который можно осторожно сдвинуть или отодвинуть.

Что важно, механический замок двери нужно использовать по крайней мере раз в год. Это поможет проверять исправность замка, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Как открыть авто, если села батарейка в ключе - видео:

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

