Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

Вы узнаете:
- Почему опасно ставить разные шины на переднюю и заднюю ось
- Как баланс автомобиля влияет на управляемость в поворотах
- Какие последствия экономии на комплекте шин осенью
Приближается сезон замены автомобильных шин, а вместе с ним - повышенный риск аварий. При температуре +7 °C летняя резина "дубеет" и становится неуправляемой даже на сухом асфальте. Многие украинские водители пытаются экономить, устанавливая зимние шины только на переднюю ось. Как отмечают эксперты издания "Твоя МАШИНА", это - серьезная ошибка.
Главред решил рассказать, почему не стоит ставить разные шины на переднюю и заднюю ось
Профильные специалисты объясняют: разная жесткость шин нарушает баланс между осями автомобиля.
"Из-за того, что передние и задние шины имеют разный состав, машину заносит. Особенно это ощутимо на поворотах, где задняя часть автомобиля виляет", - предупреждает эксперт.
Водители должны знать, что на скользкой дороге даже современные системы стабилизации не спасут. Компьютер не способен компенсировать разницу в сцеплении шин - контроль над авто теряется даже на небольшой скорости.
В сервисных центрах добавляют, что установка разных шин на переднюю и заднюю ось также повышает нагрузку на подвеску и ускоряет износ резины. В результате экономия становится иллюзией: приходится тратить средства на новый комплект шин и ремонт авто.
Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
