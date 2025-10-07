Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

Эксперт рассказал, как экономия на зимних шинах может привести к дополнительным расходам на ремонт.

https://glavred.info/auto/populyarnaya-privychka-voditeley-kakaya-hitrost-pri-pereobuvanii-vredit-podveske-10704671.html Ссылка скопирована

Специалист рекомендует заменять шины одновременно, чтобы избежать потери управляемости / Колаж: Главред, фото: pexels, freepik.com

Вы узнаете:

Почему опасно ставить разные шины на переднюю и заднюю ось

Как баланс автомобиля влияет на управляемость в поворотах

Какие последствия экономии на комплекте шин осенью

Приближается сезон замены автомобильных шин, а вместе с ним - повышенный риск аварий. При температуре +7 °C летняя резина "дубеет" и становится неуправляемой даже на сухом асфальте. Многие украинские водители пытаются экономить, устанавливая зимние шины только на переднюю ось. Как отмечают эксперты издания "Твоя МАШИНА", это - серьезная ошибка.

Главред решил рассказать, почему не стоит ставить разные шины на переднюю и заднюю ось

видео дня

Профильные специалисты объясняют: разная жесткость шин нарушает баланс между осями автомобиля.

"Из-за того, что передние и задние шины имеют разный состав, машину заносит. Особенно это ощутимо на поворотах, где задняя часть автомобиля виляет", - предупреждает эксперт.

Водители должны знать, что на скользкой дороге даже современные системы стабилизации не спасут. Компьютер не способен компенсировать разницу в сцеплении шин - контроль над авто теряется даже на небольшой скорости.

В сервисных центрах добавляют, что установка разных шин на переднюю и заднюю ось также повышает нагрузку на подвеску и ускоряет износ резины. В результате экономия становится иллюзией: приходится тратить средства на новый комплект шин и ремонт авто.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред