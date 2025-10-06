Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

Каждый логотип автомобиля имеет интересную историю.

Что означает логотип Subaru / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему на логотипе Subaru изображены звезды

Что они символизируют

На каждом автомобиле всегда есть логотип. Они бывают совершенно разными по цвету, форме и изображению. Что интересно, логотип - это не просто обозначение марки, а скрытая история.

Главред решил разобрать, что означает логотип с шестью звездочками.

Как появился логотип Subaru

Логотип Subaru - это не просто аккуратный дизайн, написанный графическим художником, а визуальное пособие о том, как и когда был основан автопроизводитель, пишет jalopnik.

Так, известно, что Subaru с японского языка переводится "объединяться". Все из-за того, что в 1953 году пять компаний объединились, чтобы создать Fuji Heavy Industries - теперь известную как Subaru Corporation.

"Это объединение запечатлено в самом значке, где пять меньших звезд представляют оригинальные компании. И большая центральная звезда посередине представляет саму Subaru", - говорится в сообщении.

Что спрятано в логотипе Subaru

Мало кто замечал, но на логотипе Subaru звезды расположены таким образом, что тонко образуют букву "S", которая отражает первую букву названия бренда.

Кроме того, цвета логотипа также не случайны. Так, синий передает доверие, надежность, а серебряные акценты символизируют качество и передовые инженерные решения.

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

