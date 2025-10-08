Укр
Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

Руслан Иваненко
8 октября 2025, 19:48
Эксперт рассказал, какие на самом деле функции выполняет "пловец" на крыше автомобиля.
Авто
Эксперт раскрыл, как несколько антенн внутри "пловца" работают одновременно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как "пловец" влияет на стабильность авто на высоких скоростях
  • Почему сигнал антенны может быть слабым в зонах с плохим покрытием
  • Какие модели "плавников" стоит выбирать со встроенными усилителями

Многие водители до сих пор воспринимают небольшой выступ на крыше автомобиля, похожий на плавник акулы, как обычную декоративную деталь. Однако он на самом деле выполняет важные функции, сообщает "Твоя МАШИНА".

Главред решил рассказать об элементе автомобиля, который многие водители считают лишь декоративным.

видео дня

Раньше на авто устанавливали длинные антенны, которые легко ломались, гнулись и портили внешний вид. Современные инженеры сделали ставку на компактность: современный "плавник" скрывает не только радиоантенну.

Внутри корпуса могут располагаться модули GPS, GSM, Wi-Fi или даже приемник цифрового телевидения. В премиальных моделях он интегрирован с системами навигации, мониторинга парковки и экстренного вызова.

Эксперт отмечает, что "плавник" - это не просто антенная насадка, а целый узел связи.

"Внутри корпуса стоит несколько антенн разного диапазона. Они работают одновременно, не мешая друг другу", - объясняет специалист.

Такой дизайн позволяет избежать хаоса с проводами и выступающими элементами, улучшает аэродинамику, уменьшает шум при движении. В спортивных автомобилях "плавник" даже влияет на стабильность при скорости более 180 км/ч.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Впрочем, эксперты предостерегают: из-за небольшой площади сигнал в "плавнике" может быть слабым в зонах с плохим покрытием. Некоторые владельцы добавляют внутренние усилители или заменяют стандартную антенну на универсальную.

Установить "плавник" можно самостоятельно, однако профессионалы советуют выбирать модели со встроенными усилителями, чтобы устройство выполняло реальные функции, а не только декор.

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

