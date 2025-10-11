Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку 'пуск медузы'

Не все водители знают, для чего нужна эта необычная кнопка.

Загадочная кнопка "пуск медузы" в авто / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую кнопку в авто называют "пуск медузы"

Какую функцию она выполняет

На приборной панели автомобиля размещено много разнообразных кнопок. К некоторым из них водители могут не прикасаться годами, и даже не знать их функций.

Главред решил разобраться, что означает кнопка "пуск медузы".

Почему одну кнопку в авто называют "пуск медузы"

SlashGear пишет, что для кнопок, которые не имеют очевидного назначения, люди придумывают смешные названия. Так, "пуск медузы" - кнопка, где изображено что-то вроде медузы, которую запускают под диагональным углом из кузова.

Однако ее функция гораздо банальнее присвоенного названия.

Кнопка "пуск медузы" / фото: скриншот

Какую функцию выполняет кнопка "пуск медузы"

Функция этой кнопки - включать заднее освещение. Оно обеспечивает дополнительное освещение кузова грузовика.

Эта функция очень удобна, если грузовик нужно загружать или разгружать ночью, заезжать задним ходом в темное место.

Сама "медуза" - это просто свет, направленный вниз к кузову изображенного грузовика. Это тот же символ, что и символ фары на приборной панели автомобиля.

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

