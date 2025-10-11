Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку 'пуск медузы'

Вы узнаете:
- Какую кнопку в авто называют "пуск медузы"
- Какую функцию она выполняет
На приборной панели автомобиля размещено много разнообразных кнопок. К некоторым из них водители могут не прикасаться годами, и даже не знать их функций.
Главред решил разобраться, что означает кнопка "пуск медузы".
Почему одну кнопку в авто называют "пуск медузы"
SlashGear пишет, что для кнопок, которые не имеют очевидного назначения, люди придумывают смешные названия. Так, "пуск медузы" - кнопка, где изображено что-то вроде медузы, которую запускают под диагональным углом из кузова.
Однако ее функция гораздо банальнее присвоенного названия.
Какую функцию выполняет кнопка "пуск медузы"
Функция этой кнопки - включать заднее освещение. Оно обеспечивает дополнительное освещение кузова грузовика.
Эта функция очень удобна, если грузовик нужно загружать или разгружать ночью, заезжать задним ходом в темное место.
Сама "медуза" - это просто свет, направленный вниз к кузову изображенного грузовика. Это тот же символ, что и символ фары на приборной панели автомобиля.
