Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

Как не купить изношенное авто со скрытой историей

Как определить, что подержанное авто работало в такси

Не все продавцы подержанных автомобилей честно сообщают, что машина ранее использовалась как такси. Однако эксперты отмечают, что существует несколько характерных признаков, по которым это можно определить. О них эксперты carVertical рассказали журналистам УНИАН.

Автомобили, работавшие в службах такси, полиции или проката, обычно имеют значительно более высокий уровень износа. Такие машины часто эксплуатируются практически без перерывов, по 10-12 часов в день, из-за чего двигатель долго работает, иногда даже в режиме холостого хода.

Это создает чрезмерную нагрузку на мотор, который не успевает охлаждаться или "отдыхать", что ускоряет его износ.

"Такси очень быстро накапливают пробег, часто проезжая в три-четыре раза больше, чем обычные автомобили того же возрастного диапазона. Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания", - объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

Кроме того, постоянные остановки, трогание с места и городская эксплуатация быстрее изнашивают сцепление, тормоза и подвеску. Это может привести к частым поломкам, даже если внешне автомобиль выглядит ухоженным.

Как определить, что авто работало в такси

Эксперты назвали несколько ключевых признаков, которые могут выдать "таксомоторное прошлое" машины:

Документация об обслуживании: частые техосмотры или ремонты могут свидетельствовать об интенсивной эксплуатации.

Большой пробег - такси обычно проезжает в 3-4 раза больше километров, чем обычное авто.

Изношенный салон - потертые руль, сиденья, педали или рычаг коробки передач.

Подозрительный цвет кузова - если авто перекрасили, возможно, скрывают предыдущий служебный цвет.

Состояние лакокрасочного покрытия - на крыше могут оставаться следы от крепления знака "TAXI".

Повышенная влажность в салоне - компании часто проводят влажную уборку перед продажей, чтобы обновить вид салона.

Почему не стоит покупать бывшее такси

Специалисты carVertical предостерегают, что автомобили, длительное время работавшие в такси, значительно чаще нуждаются в ремонте, имеют скрытые повреждения или скрученные показатели пробега.

"Проверка пробега крайне важна при покупке подержанного автомобиля, поскольку пробег может быть весомым показателем состояния транспортного средства. Фактически, транспортные средства со значительным пробегом, такие как бывшие такси, могут быть более склонными к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей", - говорит Матас Бузелис.

Поэтому перед приобретением подержанного авто эксперты советуют обязательно проверять историю транспортного средства по VIN-коду, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

