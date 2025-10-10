Укр
Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

Даяна Швец
10 октября 2025, 14:30
Специалисты советуют тщательно проверять историю транспортного средства и быть внимательными к возможной фальсификации пробега.
Как не прогореть на покупке авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Как не купить изношенное авто со скрытой историей
  • Как определить, что подержанное авто работало в такси

Не все продавцы подержанных автомобилей честно сообщают, что машина ранее использовалась как такси. Однако эксперты отмечают, что существует несколько характерных признаков, по которым это можно определить. О них эксперты carVertical рассказали журналистам УНИАН.

Автомобили, работавшие в службах такси, полиции или проката, обычно имеют значительно более высокий уровень износа. Такие машины часто эксплуатируются практически без перерывов, по 10-12 часов в день, из-за чего двигатель долго работает, иногда даже в режиме холостого хода.

Это создает чрезмерную нагрузку на мотор, который не успевает охлаждаться или "отдыхать", что ускоряет его износ.

"Такси очень быстро накапливают пробег, часто проезжая в три-четыре раза больше, чем обычные автомобили того же возрастного диапазона. Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания", - объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

Кроме того, постоянные остановки, трогание с места и городская эксплуатация быстрее изнашивают сцепление, тормоза и подвеску. Это может привести к частым поломкам, даже если внешне автомобиль выглядит ухоженным.

Как определить, что авто работало в такси

Эксперты назвали несколько ключевых признаков, которые могут выдать "таксомоторное прошлое" машины:

  • Документация об обслуживании: частые техосмотры или ремонты могут свидетельствовать об интенсивной эксплуатации.
  • Большой пробег - такси обычно проезжает в 3-4 раза больше километров, чем обычное авто.
  • Изношенный салон - потертые руль, сиденья, педали или рычаг коробки передач.
  • Подозрительный цвет кузова - если авто перекрасили, возможно, скрывают предыдущий служебный цвет.
  • Состояние лакокрасочного покрытия - на крыше могут оставаться следы от крепления знака "TAXI".
  • Повышенная влажность в салоне - компании часто проводят влажную уборку перед продажей, чтобы обновить вид салона.

Почему не стоит покупать бывшее такси

Специалисты carVertical предостерегают, что автомобили, длительное время работавшие в такси, значительно чаще нуждаются в ремонте, имеют скрытые повреждения или скрученные показатели пробега.

"Проверка пробега крайне важна при покупке подержанного автомобиля, поскольку пробег может быть весомым показателем состояния транспортного средства. Фактически, транспортные средства со значительным пробегом, такие как бывшие такси, могут быть более склонными к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей", - говорит Матас Бузелис.

Поэтому перед приобретением подержанного авто эксперты советуют обязательно проверять историю транспортного средства по VIN-коду, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как сообщал Главред, в Украине вводят новую систему для водителей-нарушителей: теперь им будут начислять штрафные баллы. Эта практика уже давно действует в странах Европейского Союза.

Также рассказывалось о том, как найти "тайный замок" на дверях автомобиля. Хотя им пользуются редко, этот замок может быть чрезвычайно полезным, если сел аккумулятор в ключе от авто и нужно попасть в салон.

Кроме того, эксперты обратили внимание на одну распространенную привычку водителей во время сезонной замены шин. Они объяснили, что определенная хитрость или неправильное действие в этом процессе может вредить подвеске автомобиля.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

