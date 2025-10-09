Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

Новые документы имеют повышенную защиту, а в будущем могут даже содержать группу крови и информацию о согласии на посмертное донорство.

Что стоит знать о новых правах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В Украине начали выдачу обновленных водительских удостоверений, которые имеют специальную маркировку - код "78". Этот номер имеет юридическое значение: он указывает, что водитель сдал экзамен на автомобили с автоматической коробкой передач и, соответственно, имеет право управлять только такими машинами. Об этом рассказывает Главред со ссылкой на UAMotors.

Что означает код "78" в водительском удостоверении

Если водителя с такой отметкой остановит полиция за рулем авто с механической коробкой, это приравнивается к управлению без надлежащей категории.

Нарушителям грозит штраф в размере 3 400 грн, а в некоторых случаях даже временное лишение права управления.

Многие украинские водители не знают или сознательно игнорируют это ограничение, пытаясь избежать повторной сдачи экзамена на "механике". Однако риски значительные, как финансовые, так и юридические.

Другие изменения в водительских удостоверениях

Новые документы получили более высокий уровень защиты от подделки. Среди основных нововведений:

наличие голограмм и микротекста;

обновленный защитный фон;

в перспективе - возможность указания:

группы крови водителя;

согласия на посмертное донорство (по желанию владельца).

Как действовать, если отказали тормоза в авто с "автоматом" - объяснение эксперта

Отказ тормозов - одна из самых опасных ситуаций на дороге, поэтому Киевский автоинструктор Сергей в комментарии для "Твоя МАШИНА" объяснил, как правильно действовать, чтобы избежать аварии.

Пошаговая инструкция:

Предупредите других участников движения. Включите "аварийку", держите руль обеими руками, сигнализируйте фарами или клаксоном. Проверьте тормоза. Нажмите педаль несколько раз. Если система временно потеряла давление, это может помочь восстановить работу. Уменьшайте скорость через коробку передач. Если газ застрял - переведите селектор в нейтраль (N). В ручном режиме последовательно понижайте передачи (или используйте отметки L / 1 / 2), чтобы замедлить авто двигателем. Используйте стояночный тормоз (ручник). Когда скорость уменьшилась, медленно подтяните рычаг. Резкое движение может вызвать занос. Задействуйте рельеф дороги. Если есть подъем - направьте авто вверх. Можно также легко коснуться бордюра или снежного заноса, чтобы постепенно остановиться. Не переключайтесь в P или R. Делать это во время движения категорически запрещено, ведь это может вывести коробку из строя и лишить вас контроля. После остановки. Переведите селектор в режим "P", установите знак аварийной остановки и не продолжайте движение, ведь авто нуждается в ремонте.

Во время экстренной ситуации не паникуйте. Ваши спокойные и последовательные действия - лучшая гарантия безопасности, напоминает эксперт.

