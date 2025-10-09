Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

Главное:
- Что означает на правах код "78" и кого касается
- Как действовать, если отказали тормоза в авто с "автоматом"
В Украине начали выдачу обновленных водительских удостоверений, которые имеют специальную маркировку - код "78". Этот номер имеет юридическое значение: он указывает, что водитель сдал экзамен на автомобили с автоматической коробкой передач и, соответственно, имеет право управлять только такими машинами. Об этом рассказывает Главред со ссылкой на UAMotors.
Что означает код "78" в водительском удостоверении
Если водителя с такой отметкой остановит полиция за рулем авто с механической коробкой, это приравнивается к управлению без надлежащей категории.
Нарушителям грозит штраф в размере 3 400 грн, а в некоторых случаях даже временное лишение права управления.
Многие украинские водители не знают или сознательно игнорируют это ограничение, пытаясь избежать повторной сдачи экзамена на "механике". Однако риски значительные, как финансовые, так и юридические.
Другие изменения в водительских удостоверениях
Новые документы получили более высокий уровень защиты от подделки. Среди основных нововведений:
- наличие голограмм и микротекста;
- обновленный защитный фон;
- в перспективе - возможность указания:
- группы крови водителя;
- согласия на посмертное донорство (по желанию владельца).
Как действовать, если отказали тормоза в авто с "автоматом" - объяснение эксперта
Отказ тормозов - одна из самых опасных ситуаций на дороге, поэтому Киевский автоинструктор Сергей в комментарии для "Твоя МАШИНА" объяснил, как правильно действовать, чтобы избежать аварии.
Пошаговая инструкция:
- Предупредите других участников движения. Включите "аварийку", держите руль обеими руками, сигнализируйте фарами или клаксоном.
- Проверьте тормоза. Нажмите педаль несколько раз. Если система временно потеряла давление, это может помочь восстановить работу.
- Уменьшайте скорость через коробку передач.
- Если газ застрял - переведите селектор в нейтраль (N).
- В ручном режиме последовательно понижайте передачи (или используйте отметки L / 1 / 2), чтобы замедлить авто двигателем.
- Используйте стояночный тормоз (ручник). Когда скорость уменьшилась, медленно подтяните рычаг. Резкое движение может вызвать занос.
- Задействуйте рельеф дороги. Если есть подъем - направьте авто вверх. Можно также легко коснуться бордюра или снежного заноса, чтобы постепенно остановиться.
- Не переключайтесь в P или R. Делать это во время движения категорически запрещено, ведь это может вывести коробку из строя и лишить вас контроля.
- После остановки. Переведите селектор в режим "P", установите знак аварийной остановки и не продолжайте движение, ведь авто нуждается в ремонте.
Во время экстренной ситуации не паникуйте. Ваши спокойные и последовательные действия - лучшая гарантия безопасности, напоминает эксперт.
