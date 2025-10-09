Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

Эксперты рассказали о главной ошибке при варке яиц, которую можно легко избежать.

https://glavred.info/life/okazyvaetsya-bolshinstvo-delaet-ne-tak-kak-pravilno-varit-yayca-10705169.html Ссылка скопирована

Как варить яйца / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/stevepb, Pexels/Klaus Nielsen

Главное:

Почему нельзя варить яйца прямо из холодильника

Как сделать, чтобы яйца не трескались во время варки

Многие хозяйки слышали совет, что стоит оставлять яйца при комнатной температуре перед варкой. Кажется мелочью, но возникает логичный вопрос: а действительно ли это влияет на результат и вкус блюда? Об этом рассказывает Главред со ссылкой на Southern living.

Почему не стоит бросать холодные яйца в кипяток?

Если вы сразу вынимаете яйца из холодильника и погружаете их в горячую воду, есть большая вероятность, что скорлупа треснет.

видео дня

Причина проста: из-за резкого перепада температур яйцо внутри быстро расширяется, и оболочка не выдерживает. В результате белок может вытечь, а яйцо потеряет форму и вид.

Кроме того, желток и белок прогреваются неравномерно. Чтобы довести желток до готовности, вы рискуете переварить белок и из-за этого вокруг желтка часто появляется неприятный зеленоватый оттенок.

Однако есть простое решение:

Перед варкой дайте яйцам 15-20 минут полежать при комнатной температуре.

Альтернатива - окуните их в теплую (не горячую) воду, а затем доведите до кипения. Так вы избежите трещин и получите идеально сваренные яйца.

​ Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как сделать, чтобы скорлупа легко снималась?

Существует несколько проверенных хитростей, которые помогут вам очистить яйца без нервов:

Используйте не слишком свежие яйца . У свежих белок плотно прилегает к скорлупе, поэтому очищаются они хуже.

. У свежих белок плотно прилегает к скорлупе, поэтому очищаются они хуже. Добавьте соль или соду. 1 чайная ложка соли или соды на литр воды меняет pH и делает скорлупу менее прилипчивой. Кроме того, соль предотвращает вытекание белка, если яйцо треснет.

1 чайная ложка соли или соды на литр воды меняет pH и делает скорлупу менее прилипчивой. Кроме того, соль предотвращает вытекание белка, если яйцо треснет. Охлаждайте резко . Сразу после варки слейте горячую воду и залейте яйца ледяной. Контраст температур заставляет белок слегка сжиматься и скорлупа отходит легче.

. Сразу после варки слейте горячую воду и залейте яйца ледяной. Контраст температур заставляет белок слегка сжиматься и скорлупа отходит легче. Правильная техника. Постучите яйцом по столу, образовав мелкие трещинки по всей поверхности, а затем осторожно снимайте скорлупу, начиная с широкого конца.

Если вы часто варите яйца для салатов или завтраков, попробуйте эти методы и забудете о треснувшей скорлупе и зеленых желтках. Главное - не спешите и дайте яйцам немножко времени адаптироваться к теплу.

Также эксперты рассказали, как избавиться от горечи в грибах. Только самые опытные грибники знают один нюанс.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред