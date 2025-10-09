Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

Неожиданные нападения на ноги - не всегда проявление агрессии, говорят эксперты.

https://glavred.info/dim/pochemu-koty-napadayut-i-kusayut-nogi-stala-izvestna-neobychnaya-prichina-10705184.html Ссылка скопирована

Чоми кот нападает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Как понять, почему ваш кот нападает на вас

Почему коты видят в ваших ногах добычу

Даже если у вашегокотика достаточно игрушек, он все равно не может удержаться от того, чтобы не "охотиться" на ваши ноги, особенно когда вы шевелите ими под одеялом или спешите по делам. Клинический специалист по поведению животных Аманда Кэмпион в комментарии для PetsRadar объяснила, почему коты ведут себя именно так, пишет Главред.

1. Все из-за охотничьего инстинкта

Распространенное заблуждение думать, что коты охотятся только тогда, когда голодны. Даже самый сытый домашний любимец имеет естественную потребность выследить, преследовать и "поймать" добычу. Поэтому движение вашей ноги под одеялом для кота - это не просто игра, а настоящее мини-приключение.

видео дня

2. им просто скучно

Если у кота нет достаточно игр или стимулов, он может искать развлечения самостоятельно, например, нападая на вас. Кошки - активные и умные существа, которым нужны эмоциональные и физические вызовы, чтобы оставаться сбалансированными.

3. Это игра, а не агрессия

Большинство таких "нападений" - игровое поведение. Молодые коты и котята часто тренируют свои рефлексы, хватая все, что движется. Если рядом нет партнера по играм, они выбирают вас. Так животное просто хочет развлечься и привлечь ваше внимание.

Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

4. Они жаждут внимания

Иногда ваш любимец "атакует" не со злости, а чтобы напомнить о себе. Так кот может сообщать, что хочет есть, просится на улицу или просто нуждается в вашей ласке. Это его способ сказать: "Поиграй со мной!"

5. Признак страха или тревоги

Когда кошка чувствует стресс или опасность, она может защищаться - даже если угрозы нет. Резкие движения человека кажутся ей непредсказуемыми, поэтому ноги часто становятся "мишенью". Это способ животного контролировать ситуацию и снизить напряжение.

6. Кошка может чувствовать боль

Если спокойное ранее животное вдруг стало агрессивным, это может быть сигналом болезни или дискомфорта. Боль в суставах (остеоартрит), проблемы с зубами или гормональные нарушения, все это способно сделать кота раздражительным. Он может избегать прикосновений или реагировать агрессивно из-за боли.

Также рассказывалось, что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Pets Radar PetsRadar - это онлайн-издание, посвященное уходу за домашними животными, которое предоставляет экспертные советы, обзоры продуктов и актуальные новости для владельцев животных. Акцент делается на положительном подкреплении и понимании поведения питомцев. Издание основано компанией Future PLC, которая также издает другие популярные ресурсы, такие как TechRadar, Tom's Guide и LiveScience.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред