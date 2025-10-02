Укр
Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

Даяна Швец
2 октября 2025, 18:49
47
Кошки часто кажутся независимыми и даже равнодушными, но на самом деле они очень чутко реагируют на изменения вокруг.
Как понять, что кот грустит / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Скучают ли кошки по хозяевам
  • Как коты реагируют на отсутствие хозяина

Нарушение привычного ритма жизни, отсутствие хозяина или любимых занятий способны повлиять на поведение котиков. В результате животные могут становиться более тревожными, менее активными или, наоборот, слишком навязчивыми в поиске внимания. Как распознать, что кошка скучает по человеку, и что делать в такой ситуации, рассказывает Главред со ссылкой Униан.

Как понять, что кот скучает по хозяину?

Длительное одиночество негативно сказывается не только на настроении, но и на здоровье котов. Некоторые ученые считают, что животные воспринимают исчезновение человека как своеобразное разочарование, ведь их мир тесно связан с присутствием хозяина. Хотя есть и другое мнение: возможно, им просто скучно оставаться одним. И все же оставлять любимца надолго без компании не рекомендуют.

Реакция кошек на разлуку очень разная: одни становятся тревожными: громко мяукают, метят территорию или отказываются от еды, другие же остаются спокойными. А иногда стресс вообще проявляется в виде сонливости, чрезмерной активности или желания спрятаться.

Как понять, что коту тревожно?

Признаки, что ваш кот грустит или скучает:

  • Повышенный аппетит. Стресс часто провоцирует переедание. Как и люди, кошки могут ''заедать'' одиночество, что приводит к набору веса.
  • Чрезмерный сон. Для кошки нормально спать 16-18 часов в сутки. Но если питомец проводит во сне почти все время и выглядит вялым - это может сигнализировать о скуке или даже проблемах со здоровьем.
  • Постоянное вылизывание , бесконечное ''мытье'' тела часто является признаком стресса. В таких случаях может появиться раздражение кожи, а проглоченная шерсть вызвать проблемы с пищеварением.
  • Порчавещей. Разбросанные предметы, поцарапанный диван или уничтоженные вазоны - это не только шалости, но и способ привлечь ваше внимание.
  • Агрессия к другим животным. Кошка может начать оскорблять даже собак. Так она демонстрирует доминирование и пытается компенсировать отсутствие вашего внимания.
Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

Как помочь любимцу?

Если вы вынуждены оставлять кота в одиночестве, позаботьтесь о его комфорте:

  • оставляйте игрушки, которые займут его время;
  • обеспечьте доступ к окну (обязательно безопасному), чтобы он мог наблюдать за улицей;
  • не запирайте в одной комнате, пусть сам выбирает, где ему удобнее.

Вернувшись домой, обязательно уделите питомцу внимание: поиграйте с ним, приласкайте, поговорите. Если же на фоне скуки появляются проблемы со здоровьем - стоит обратиться к ветеринару.

Также ветеринар назвал точную цифру, в каком возрасте кот официально считается пенсионером.

УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты интересные новости
