Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

Кошки часто кажутся независимыми и даже равнодушными, но на самом деле они очень чутко реагируют на изменения вокруг.

Нарушение привычного ритма жизни, отсутствие хозяина или любимых занятий способны повлиять на поведение котиков. В результате животные могут становиться более тревожными, менее активными или, наоборот, слишком навязчивыми в поиске внимания. Как распознать, что кошка скучает по человеку, и что делать в такой ситуации, рассказывает Главред со ссылкой Униан.

Как понять, что кот скучает по хозяину?

Длительное одиночество негативно сказывается не только на настроении, но и на здоровье котов. Некоторые ученые считают, что животные воспринимают исчезновение человека как своеобразное разочарование, ведь их мир тесно связан с присутствием хозяина. Хотя есть и другое мнение: возможно, им просто скучно оставаться одним. И все же оставлять любимца надолго без компании не рекомендуют.

Реакция кошек на разлуку очень разная: одни становятся тревожными: громко мяукают, метят территорию или отказываются от еды, другие же остаются спокойными. А иногда стресс вообще проявляется в виде сонливости, чрезмерной активности или желания спрятаться.

Как понять, что коту тревожно?

Признаки, что ваш кот грустит или скучает:

Повышенный аппетит. Стресс часто провоцирует переедание. Как и люди, кошки могут ''заедать'' одиночество, что приводит к набору веса.

Стресс часто провоцирует переедание. Как и люди, кошки могут ''заедать'' одиночество, что приводит к набору веса. Чрезмерный сон. Для кошки нормально спать 16-18 часов в сутки. Но если питомец проводит во сне почти все время и выглядит вялым - это может сигнализировать о скуке или даже проблемах со здоровьем.

Для кошки нормально спать 16-18 часов в сутки. Но если питомец проводит во сне почти все время и выглядит вялым - это может сигнализировать о скуке или даже проблемах со здоровьем. Постоянное вылизывание , бесконечное ''мытье'' тела часто является признаком стресса. В таких случаях может появиться раздражение кожи, а проглоченная шерсть вызвать проблемы с пищеварением.

, бесконечное ''мытье'' тела часто является признаком стресса. В таких случаях может появиться раздражение кожи, а проглоченная шерсть вызвать проблемы с пищеварением. Порча вещей. Разбросанные предметы, поцарапанный диван или уничтоженные вазоны - это не только шалости, но и способ привлечь ваше внимание.

Разбросанные предметы, поцарапанный диван или уничтоженные вазоны - это не только шалости, но и способ привлечь ваше внимание. Агрессия к другим животным. Кошка может начать оскорблять даже собак. Так она демонстрирует доминирование и пытается компенсировать отсутствие вашего внимания.

Как помочь любимцу?

Если вы вынуждены оставлять кота в одиночестве, позаботьтесь о его комфорте:

оставляйте игрушки, которые займут его время;

обеспечьте доступ к окну (обязательно безопасному), чтобы он мог наблюдать за улицей;

не запирайте в одной комнате, пусть сам выбирает, где ему удобнее.

Вернувшись домой, обязательно уделите питомцу внимание: поиграйте с ним, приласкайте, поговорите. Если же на фоне скуки появляются проблемы со здоровьем - стоит обратиться к ветеринару.

