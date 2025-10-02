Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

Главное:
- Скучают ли кошки по хозяевам
- Как коты реагируют на отсутствие хозяина
Нарушение привычного ритма жизни, отсутствие хозяина или любимых занятий способны повлиять на поведение котиков. В результате животные могут становиться более тревожными, менее активными или, наоборот, слишком навязчивыми в поиске внимания. Как распознать, что кошка скучает по человеку, и что делать в такой ситуации, рассказывает Главред со ссылкой Униан.
Как понять, что кот скучает по хозяину?
Длительное одиночество негативно сказывается не только на настроении, но и на здоровье котов. Некоторые ученые считают, что животные воспринимают исчезновение человека как своеобразное разочарование, ведь их мир тесно связан с присутствием хозяина. Хотя есть и другое мнение: возможно, им просто скучно оставаться одним. И все же оставлять любимца надолго без компании не рекомендуют.
Реакция кошек на разлуку очень разная: одни становятся тревожными: громко мяукают, метят территорию или отказываются от еды, другие же остаются спокойными. А иногда стресс вообще проявляется в виде сонливости, чрезмерной активности или желания спрятаться.
Как понять, что коту тревожно?
Признаки, что ваш кот грустит или скучает:
- Повышенный аппетит. Стресс часто провоцирует переедание. Как и люди, кошки могут ''заедать'' одиночество, что приводит к набору веса.
- Чрезмерный сон. Для кошки нормально спать 16-18 часов в сутки. Но если питомец проводит во сне почти все время и выглядит вялым - это может сигнализировать о скуке или даже проблемах со здоровьем.
- Постоянное вылизывание , бесконечное ''мытье'' тела часто является признаком стресса. В таких случаях может появиться раздражение кожи, а проглоченная шерсть вызвать проблемы с пищеварением.
- Порчавещей. Разбросанные предметы, поцарапанный диван или уничтоженные вазоны - это не только шалости, но и способ привлечь ваше внимание.
- Агрессия к другим животным. Кошка может начать оскорблять даже собак. Так она демонстрирует доминирование и пытается компенсировать отсутствие вашего внимания.
Как помочь любимцу?
Если вы вынуждены оставлять кота в одиночестве, позаботьтесь о его комфорте:
- оставляйте игрушки, которые займут его время;
- обеспечьте доступ к окну (обязательно безопасному), чтобы он мог наблюдать за улицей;
- не запирайте в одной комнате, пусть сам выбирает, где ему удобнее.
Вернувшись домой, обязательно уделите питомцу внимание: поиграйте с ним, приласкайте, поговорите. Если же на фоне скуки появляются проблемы со здоровьем - стоит обратиться к ветеринару.
Также ветеринар назвал точную цифру, в каком возрасте кот официально считается пенсионером.
Больше новостей о котиках:
- Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец объяснили "хулиганство"
- Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать
- Почему коты сходят с ума от коробок - настоящие причины знают единицы
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред