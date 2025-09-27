В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

О чем сказал ветеринар:
- Как понять, что ваш котик уже стареет
- Когда любимцу нужен особый уход
Наблюдать, как некогда игривый и маленький котенок взрослеет, всегда радость для хозяина. Но вместе с возрастом приходят и новые вызовы. Когда кот переходит в летний период жизни, ему нужен особый уход. Как объясняет ветеринар Лукман Джавед в комментарии для Catster, именно это поможет продлить жизнь питомцу.
В каком возрасте кот считается пожилым?
Считается, что коты становятся ''пожилыми'' в 11-14 лет, а после 15 уже входят в преклонный возраст. Многие владельцы пытаются перевести этот возраст в "человеческий эквивалент", но такие расчеты не совсем правильные, так как не учитывают темпы развития и физиологические особенности животного.
Как стареют коты?
Старение у кошек проявляется постепенно. Изменения видны в поведении - меняется цикл сна, голос, привычка пользования лотком. Внешность также сигнализирует: шерсть становится менее мягкой, глаза могут тускнеть, когти ломаться или утолщаться. Нередко животное худеет или, наоборот, набирает лишний вес.
В старшем возрасте возрастает риск проблем с суставами (например, остеоартрит), из-за чего кот двигается медленнее и не может так активно ухаживать за шерстью. Также возможны болезни зубов и сложности с усвоением пищи.
Когда стоит менять уход за котом?
Специалисты советуют после 11 лет показывать кота ветеринару не раз, а дважды в год. Это поможет вовремя выявить скрытые проблемы и поддержать здоровье питомца. Кроме того, хозяевам важно следить за питанием и любыми изменениями в поведении животного.
Таким образом, правильный уход и внимание позволят коту оставаться рядом с вами еще долгие годы, даже когда он переходит в зрелый возраст.
Также ветеринары рассказали, какой продукт нельзя давать котам.
Об источнике: Catster
Catster - это онлайн-ресурс для владельцев котов и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.
Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.
