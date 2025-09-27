Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

Ранее украинские популяции птиц улетали на юг, а на их место прилетали зимовать другие, с севера.

https://glavred.info/life/fenomen-prirody-ornitolog-obyasnil-pochemu-pticy-ukrainy-bolshe-ne-letyat-v-teplye-kraya-10701764.html Ссылка скопирована

Что происходит с миграцией грачей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Почему грачи перестали улетать из Украины

Почему городские колонии держатся лучше

Часть украинских птиц традиционно мигрирует на тысячи километров, чтобы провести зиму в более теплых краях. В то же время некоторые виды за последние десятилетия изменили свое поведение и больше не улетают так массово. Орнитолог Василий Костюшин в комментарии для издания Телеграф привел пример грачей, которые стали своеобразным исключением.

"У грачей специфическая была картина миграции. Наши популяции грачей улетали на юг, зимовали там. А к нам, скажем, в Киев прилетали грачи с севера", - рассказал он. видео дня

Однако в последнее время такой масштабной миграции уже не наблюдается. Птицы находят достаточно пищи даже зимой, и именно это является решающим фактором для выживания. Из-за богатой кормовой базы в города начали залетать даже виды, которые раньше не были для них характерны - например, горлицы и кольчатые голуби.

"Низкие температуры - это не так страшно для многих птиц, потому что у них высокая температура тела. Главное, чтобы была еда", - объясняет Костюшин.

В результате грачи теперь прилетают дважды - осенью и весной, и в городах одновременно можно наблюдать несколько разных групп. Они также перемещаются с сельских территорий, особенно во время снегопадов, когда доступ к корму ограничен.

По словам эксперта, на численность популяций значительно влияет использование химикатов. Из-за этого многие птицы исчезли из традиционных мест обитания или потеряли свои природные особенности. В городах же, где они питаются преимущественно на свалках, колонии пока остаются более стабильными.

Кстати, недавно в Украине заметили редкую краснокнижную степную птицу.

Больше интересных новостей:

Про источник: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред