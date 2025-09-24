"Высасывают" энергию: какие вещи категорически нельзя оставлять на подоконнике

Наши предки считали подоконник зоной, где энергетика дома соприкасается с внешним миром, и поэтому относились к нему с особой осторожностью.

Что нельзя ставить на подоконник / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В народных представлениях подоконник всегда считался особой точкой дома - своеобразной границей между уютным пространством дома и внешним миром. Именно поэтому наши предки были убеждены: определенные вещи, оставленные на подоконнике, могут навлечь неурядицы, недостаток денег или ссоры в семье, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Что не стоит оставлять на подоконнике:

Деньги и кошелек. Считалось, что финансы, оставленные у окна, "выманивают" потери. Ведь окно - это символ прохода, через который достаток может ускользнуть.

Зеркала Им приписывали способность "высасывать" энергию из дома и создавать каналы для негатива. Поэтому лучше держать зеркала внутри комнаты.

Пустые емкости - бутылки или вазы. Они символизируют недостаток и опустошение. Пустая посуда на подоконнике, по поверью, может привлечь финансовые проблемы или мелкие хлопоты.

Острые предметы : ножи, ножницы или вилки могли, по народным представлениям, "перерезать" счастье и мир в семье. Их присутствие на подоконнике связывалось с риском ссор.

Ключи Считалось, что ключи от дома, оставленные у окна, открывают двери для бед, споров и даже материальных проблем.

Фотографии. Эзотерики советуют избегать расположения фотографий на подоконнике. Есть поверье, что это может негативно сказаться на здоровье тех, кто изображен на фото.

Наши предки ставили горячее блюдо на подоконник только в день похорон, чтобы душа покойного в последний раз "посидела" дома . Поэтому любая еда на подоконнике сейчас считается плохим знаком.

Полотенца. Они также считались символом беды, если лежали на подоконнике. Исключением были лишь поминальные дни.

Сломанные или треснувшие вещи. Такие предметы, по верованиям, приносят в дом недоразумения, ссоры и неудачи.

Остановленные часы или другие вещи, символизирующие время. Если часы не работают, это как бы "замораживает" энергию дома, вызывая застой в делах и отношениях.

