"Высасывают" энергию: какие вещи категорически нельзя оставлять на подоконнике

Главное:
- Какие вещи на подоконнике сулят ссоры и финансовые потери
- Почему деньги и зеркала на подоконнике считают опасными
В народных представлениях подоконник всегда считался особой точкой дома - своеобразной границей между уютным пространством дома и внешним миром. Именно поэтому наши предки были убеждены: определенные вещи, оставленные на подоконнике, могут навлечь неурядицы, недостаток денег или ссоры в семье, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.
Что не стоит оставлять на подоконнике:
- Деньги и кошелек. Считалось, что финансы, оставленные у окна, "выманивают" потери. Ведь окно - это символ прохода, через который достаток может ускользнуть.
- Зеркала Им приписывали способность "высасывать" энергию из дома и создавать каналы для негатива. Поэтому лучше держать зеркала внутри комнаты.
- Пустые емкости - бутылки или вазы. Они символизируют недостаток и опустошение. Пустая посуда на подоконнике, по поверью, может привлечь финансовые проблемы или мелкие хлопоты.
- Острые предметы : ножи, ножницы или вилки могли, по народным представлениям, "перерезать" счастье и мир в семье. Их присутствие на подоконнике связывалось с риском ссор.
- Ключи Считалось, что ключи от дома, оставленные у окна, открывают двери для бед, споров и даже материальных проблем.
- Фотографии. Эзотерики советуют избегать расположения фотографий на подоконнике. Есть поверье, что это может негативно сказаться на здоровье тех, кто изображен на фото.
- Наши предки ставили горячее блюдо на подоконник только в день похорон, чтобы душа покойного в последний раз "посидела" дома. Поэтому любая еда на подоконнике сейчас считается плохим знаком.
- Полотенца. Они также считались символом беды, если лежали на подоконнике. Исключением были лишь поминальные дни.
- Сломанные или треснувшие вещи. Такие предметы, по верованиям, приносят в дом недоразумения, ссоры и неудачи.
- Остановленные часы или другие вещи, символизирующие время. Если часы не работают, это как бы "замораживает" энергию дома, вызывая застой в делах и отношениях.
