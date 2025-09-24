Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

Что можно делать 25 сентября. Приметы и запреты, которые принесут удачу в вашу жизнь.

https://glavred.info/primety/tri-prostyh-zapreta-kotorye-uberegut-ot-bed-strogie-primety-na-25-sentyabrya-10700990.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 25 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день дождь

Почему нельзя шить в этот день

Кому нужно помочь 25 сентября

25 сентября церковь почитает память святой преподобной Евфросинии. Как сообщает Главред, она родилась в благочестивой семье. Когда девушке было 18 лет, отец решил выдать её замуж, но та отказалась.

Евфросиния тайно приняла постриг от монаха-путешественника. Она покинула родительский дом и поселилась в мужском монастыре под именем Измарагд. Девушка вела суровую аскетическую жизнь.

видео дня

Перед своей смертью в монастыре она призналась своему отцу, что она его дочь. Он похоронил её и раздал свое имущество бедным, после чего сам принял монашеский постриг. Следующие 10 лет отец Евфросинии провел в келье в молитве.

Что можно делать 25 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить счастливой судьбы.

В этот день можно засолить капусту. Считается, что это принесет богатство и благополучие.

В этот день нужно помочь бедному или сироте. Предки верили, что это принесет много добра.

Что нельзя делать 25 сентября

1. Нельзя 25 сентября заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе могут появиться проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 25 сентября прясть и шить после заката. Так вы можете запутать свою судьбу.

3. Нельзя 25 сентября попусту тратить время. Иначе от вас отвернется удача.

Приметы 25 сентября

Если в этот день дождь, то зима будет снежной.

Если в этот день много рябины, то зима будет суровой.

Если в этот день утром много росы, то на следующий день будет тепло.

Если в этот день дует северный ветер, то скоро похолодает.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред