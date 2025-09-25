Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

Что можно узнать:
26 сентября церковь почитает память святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Как сообщает Главред, он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.
Иоанн родился в семье Заведея и Саломеи. Он был братом апостола Иакова. Вместе с братом он был простым рыбаком из Вифсаиды. Однажды он услышал призыв Христа и последовал за ним. Изначально он стал учеником Иоанна Крестителя. Позже он стал одним из самых близких апостолов Христа.
В Евангелие пишется, что Иисус очень любил Иоанна. Он стал единственным апостолом, который присутствовал во время распятия Спасителя. Он поручил апостолу заботиться о Пресвятой Богородице.
Что можно делать 26 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от нечистой силы.
- В этот день можно работать до обеда. Во второй половине стоит отдыхать.
- В этот день нужно причаститься и покаяться в грехах.
- В этот день нужно помолиться за души умерших. Можно вспоминать утопленников, мертворожденных и погибших на войне.
Что нельзя делать 26 сентября
1. Нельзя 26 сентября много работать. День стоит провести молитве.
2. Нельзя 26 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Это считается большим грехом.
3. Нельзя 26 сентября давать деньги в долг. Иначе вы сами будете бедными.
4. Нельзя 26 сентября громко смеяться. Это может притянуть к вам проблемы.
5. Нельзя 26 сентября зацикливаться на негативе. Иначе "черная полоса" затянется надолго.
Приметы 26 сентября
- Если в этот день еще не улетели аисты, то зима будет поздней.
- Если в этот день в воздухе много паутины, то осень будет сухой и долгой.
- Если в этот день пошел снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Если в этот день улетели грачи, то скоро выпадет снег.
