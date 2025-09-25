Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2025, 18:13
80
Что нельзя делать 26 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от греха.
приметы
Что нельзя делать 26 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день улетели грачи
  • Почему нельзя работать после обеда в этот день
  • Что нужно сделать в храме 26 сентября

26 сентября церковь почитает память святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Как сообщает Главред, он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.

Иоанн родился в семье Заведея и Саломеи. Он был братом апостола Иакова. Вместе с братом он был простым рыбаком из Вифсаиды. Однажды он услышал призыв Христа и последовал за ним. Изначально он стал учеником Иоанна Крестителя. Позже он стал одним из самых близких апостолов Христа.

видео дня

В Евангелие пишется, что Иисус очень любил Иоанна. Он стал единственным апостолом, который присутствовал во время распятия Спасителя. Он поручил апостолу заботиться о Пресвятой Богородице.

Что можно делать 26 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от нечистой силы.
  • В этот день можно работать до обеда. Во второй половине стоит отдыхать.
  • В этот день нужно причаститься и покаяться в грехах.
  • В этот день нужно помолиться за души умерших. Можно вспоминать утопленников, мертворожденных и погибших на войне.

Что нельзя делать 26 сентября

1. Нельзя 26 сентября много работать. День стоит провести молитве.

2. Нельзя 26 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Это считается большим грехом.

3. Нельзя 26 сентября давать деньги в долг. Иначе вы сами будете бедными.

4. Нельзя 26 сентября громко смеяться. Это может притянуть к вам проблемы.

5. Нельзя 26 сентября зацикливаться на негативе. Иначе "черная полоса" затянется надолго.

Приметы 26 сентября

  • Если в этот день еще не улетели аисты, то зима будет поздней.
  • Если в этот день в воздухе много паутины, то осень будет сухой и долгой.
  • Если в этот день пошел снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Если в этот день улетели грачи, то скоро выпадет снег.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:37Синоптик
Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

19:04Война
Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:37Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Последние новости

19:37

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:10

Когда мы перестали быть Россиеймнение

19:04

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

18:57

"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

18:55

Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
18:54

Большинство членов исполкома УЕФА выступают за отстранение Израиля - The Times

18:37

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:23

Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюансВидео

18:13

Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

Реклама
18:05

Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериалеВидео

18:00

"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

17:35

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:24

Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

17:16

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

16:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

16:43

Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

16:22

Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснениеВидео

16:08

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

15:57

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

Реклама
15:51

Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

Реклама
12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять