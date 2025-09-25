Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

Что нельзя делать 26 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от греха.

Что нельзя делать 26 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день улетели грачи

Почему нельзя работать после обеда в этот день

Что нужно сделать в храме 26 сентября

26 сентября церковь почитает память святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Как сообщает Главред, он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.

Иоанн родился в семье Заведея и Саломеи. Он был братом апостола Иакова. Вместе с братом он был простым рыбаком из Вифсаиды. Однажды он услышал призыв Христа и последовал за ним. Изначально он стал учеником Иоанна Крестителя. Позже он стал одним из самых близких апостолов Христа.

В Евангелие пишется, что Иисус очень любил Иоанна. Он стал единственным апостолом, который присутствовал во время распятия Спасителя. Он поручил апостолу заботиться о Пресвятой Богородице.

Что можно делать 26 сентября

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от нечистой силы.

В этот день можно работать до обеда. Во второй половине стоит отдыхать.

В этот день нужно причаститься и покаяться в грехах.

В этот день нужно помолиться за души умерших. Можно вспоминать утопленников, мертворожденных и погибших на войне.

Что нельзя делать 26 сентября

1. Нельзя 26 сентября много работать. День стоит провести молитве.

2. Нельзя 26 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Это считается большим грехом.

3. Нельзя 26 сентября давать деньги в долг. Иначе вы сами будете бедными.

4. Нельзя 26 сентября громко смеяться. Это может притянуть к вам проблемы.

5. Нельзя 26 сентября зацикливаться на негативе. Иначе "черная полоса" затянется надолго.

Приметы 26 сентября

Если в этот день еще не улетели аисты, то зима будет поздней.

Если в этот день в воздухе много паутины, то осень будет сухой и долгой.

Если в этот день пошел снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если в этот день улетели грачи, то скоро выпадет снег.

