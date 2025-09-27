Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

Что можно делать 28 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от бед.

28 сентября церковь чтит Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах. Как сообщает Главред, в 1057 году преподобный Антоний, который основал Печерскую лавру, ушел из Дальних пещер на другой склон. Там он собрал своих учеников, с которыми образовали братство.

Подвижники жили в уединении в пещерах. Они также хоронили умерших монахов. Первым там погребли Антония в 1073 году. Вскоре рядом с монастырем построили Успенский собор, а в XVIII веке были восстановлены Ближние пещеры, которые пострадали во время землетрясений. Также был построен каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня.

Что можно делать 28 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых просят любви и семейного счастья.

В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что он может быть вещим.

В этот день нужно испечь пирог или булочки с медовой начинкой. Ими можно угостить гостей. Предки верили, что тогда жизнь в браке будет сладкой.

В этот день можно работать с землей и растениями. День считается благоприятным для пересадки вазонов и цветов.

В этот день можно жениться. Предки верили, что такой брак будет счастливым.

Что нельзя делать 28 сентября

1. Нельзя 28 сентября отказывать нуждающимся в помощи. Иначе в вашей жизни начнется "черная полоса".

2. Нельзя 28 сентября подметать и мыть полы. Вместе с мусором вы можете вымести из дома достаток и благополучие.

3. Нельзя 28 сентября жаловаться на жизнь и ссориться. Это может притянуть затяжные проблемы.

4. Нельзя 28 сентября начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу. Иначе все пойдет наперекосяк.

5. Нельзя 28 сентября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день можно легко навлечь на себя беду.

Приметы 28 сентября

Если в этот день зайцы не сменили окрас, то зима будет поздней.

Если в этот день куры подняли перья, то скоро придет похолодание.

Если в этот день гуси высоко тянутся в небе, то будет наводнение.

Если в этот день деревья покрылись инеем, то зима будет затяжной.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

