Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2025, 19:18
112
Что можно делать 28 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от бед.
приметы
Что нельзя делать 28 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день куры высоко подняли перья
  • Почему нельзя выходить из дома в этот день
  • Что нужно приготовить 27 сентября

28 сентября церковь чтит Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах. Как сообщает Главред, в 1057 году преподобный Антоний, который основал Печерскую лавру, ушел из Дальних пещер на другой склон. Там он собрал своих учеников, с которыми образовали братство.

Подвижники жили в уединении в пещерах. Они также хоронили умерших монахов. Первым там погребли Антония в 1073 году. Вскоре рядом с монастырем построили Успенский собор, а в XVIII веке были восстановлены Ближние пещеры, которые пострадали во время землетрясений. Также был построен каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня.

видео дня

Что можно делать 28 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят любви и семейного счастья.
  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что он может быть вещим.
  • В этот день нужно испечь пирог или булочки с медовой начинкой. Ими можно угостить гостей. Предки верили, что тогда жизнь в браке будет сладкой.
  • В этот день можно работать с землей и растениями. День считается благоприятным для пересадки вазонов и цветов.
  • В этот день можно жениться. Предки верили, что такой брак будет счастливым.

Что нельзя делать 28 сентября

1. Нельзя 28 сентября отказывать нуждающимся в помощи. Иначе в вашей жизни начнется "черная полоса".

2. Нельзя 28 сентября подметать и мыть полы. Вместе с мусором вы можете вымести из дома достаток и благополучие.

3. Нельзя 28 сентября жаловаться на жизнь и ссориться. Это может притянуть затяжные проблемы.

4. Нельзя 28 сентября начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу. Иначе все пойдет наперекосяк.

5. Нельзя 28 сентября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день можно легко навлечь на себя беду.

Приметы 28 сентября

  • Если в этот день зайцы не сменили окрас, то зима будет поздней.
  • Если в этот день куры подняли перья, то скоро придет похолодание.
  • Если в этот день гуси высоко тянутся в небе, то будет наводнение.
  • Если в этот день деревья покрылись инеем, то зима будет затяжной.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:38Синоптик
Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

19:09Политика
Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил России

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил России

18:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Последние новости

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

Реклама
18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

Реклама
15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

Реклама
11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

11:01

Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

10:38

"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об УкраинеВидео

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответилВидео

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:48

Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять