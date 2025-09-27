Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

Что можно узнать:
28 сентября церковь чтит Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах. Как сообщает Главред, в 1057 году преподобный Антоний, который основал Печерскую лавру, ушел из Дальних пещер на другой склон. Там он собрал своих учеников, с которыми образовали братство.
Подвижники жили в уединении в пещерах. Они также хоронили умерших монахов. Первым там погребли Антония в 1073 году. Вскоре рядом с монастырем построили Успенский собор, а в XVIII веке были восстановлены Ближние пещеры, которые пострадали во время землетрясений. Также был построен каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня.
Что можно делать 28 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят любви и семейного счастья.
- В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что он может быть вещим.
- В этот день нужно испечь пирог или булочки с медовой начинкой. Ими можно угостить гостей. Предки верили, что тогда жизнь в браке будет сладкой.
- В этот день можно работать с землей и растениями. День считается благоприятным для пересадки вазонов и цветов.
- В этот день можно жениться. Предки верили, что такой брак будет счастливым.
Что нельзя делать 28 сентября
1. Нельзя 28 сентября отказывать нуждающимся в помощи. Иначе в вашей жизни начнется "черная полоса".
2. Нельзя 28 сентября подметать и мыть полы. Вместе с мусором вы можете вымести из дома достаток и благополучие.
3. Нельзя 28 сентября жаловаться на жизнь и ссориться. Это может притянуть затяжные проблемы.
4. Нельзя 28 сентября начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу. Иначе все пойдет наперекосяк.
5. Нельзя 28 сентября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день можно легко навлечь на себя беду.
Приметы 28 сентября
- Если в этот день зайцы не сменили окрас, то зима будет поздней.
- Если в этот день куры подняли перья, то скоро придет похолодание.
- Если в этот день гуси высоко тянутся в небе, то будет наводнение.
- Если в этот день деревья покрылись инеем, то зима будет затяжной.
