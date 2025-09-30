Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

Что нельзя делать 30 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

Что нельзя делать 30 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день выпал первый снег

Почему нельзя ходить в старой одежде в этот день

Почему нужно сменить постельное белье 30 сентября

30 сентября церковь почитает память святителя Михаила. Как сообщает Главред, он был тем, кого Константинопольский патриарх Николай II направил в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира Великого и всю Киевскую Русь.

Сначала митрополит крестил княжескую семью и бояр, а затем обряд крещения приняли и люди, которые собрались на берегах Днепра. Михаил также благословил Владимира на строительство Десятинной церкви.

Михаил проповедовал, закладывал строительство новых храмов и монастырей. Именно по его инициативе были построены Михайловский Златоверхий и Киево0Межигорские монастыри. Митрополит умер в 991 году и был похоронен в Десятинной церкви. Однако в 1730 году его мощи перенесли Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 30 сентября

В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от болезней и утешения в скорби.

В этот день нужно покупаться и сменить постельное белье. Предки верили, что это отгонит болезни и принесет здоровье.

В этот день нужно навести порядок в доме. Считается, что это притянет удачу и принесет счастье в дом.

В этот день нужно окропить порог святой водой. Предки верили, что это защитит от злых сил.

Что нельзя делать 30 сентября

1. Нельзя 30 сентября оскорблять детей и женщин. Это считается настоящим грехом.

2. Нельзя 30 сентября нарушать обещания. Сегодня слова имеют особую силу, а неправда обернется против вас.

3. Нельзя 30 сентября носить грязную одежду. Это притянет болезни.

4. Нельзя 30 сентября лениться. Иначе вы потеряете достаток и благополучие.

5. Нельзя 30 сентября начинать ремонт. Предки верили, что новое строительство может принести убытки.

Приметы 30 сентября

Если в этот день высоко летают птицы, то будет хорошая погода.

Если в этот день слышно гром, то зима будет малоснежной.

Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима придет нескоро.

Если в этот день пошел дождь, то зимой будет много снега.

