Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

Нынешние объемы производства уже превышают 200 дальнобойных дронов FP-1/FP-2 в сутки, а в перспективе ожидается дальнейший рост.

Стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Fire Point освоила полный цикл производства

Стоимость одного FP-1 составляет около 58 тысяч долларов

Украинская компания Fire Point наладила серийное производство более 200 дальнобойных ударных дронов ежесуточно, значительно сократив зависимость от импорта и локализовав почти весь цикл изготовления ключевых компонентов. Об этом рассказала технический директор компании Ирина Терех в интервью главному редактору французского аэрокосмического издания Air & Cosmos Ксавьера Тайтельмана.

По ее словам, компании удалось производить более 97,5% деталей двигателя внутри предприятия - 80 из 82 компонентов изготавливаются локально. Fire Point освоила полный цикл производства: от литья и механической обработки до финальной сборки.

"Мы очень зависим от помощи партнеров в финансировании, разведданных и общей политической поддержке. Но в отношении компетенций и оборудования мы стараемся делать как можно больше самостоятельно", - подчеркнула Терех.

На начальном этапе компания полностью полагалась на импорт двигателей, однако быстро стало понятно, что это является критическим "узким местом" для масштабирования производства. Именно поэтому было принято решение о максимальной локализации.

Ксавьер Тайтельман обратил внимание, что даже такие компоненты, как глушители, сейчас производятся в Украине.

"В мире просто нет возможностей поставлять 150-200, а скоро и 400 глушителей в день. Локальное производство снизило стоимость с 400 евро до более 70 евро за единицу", - отметил он.

По словам Терех, нынешние объемы производства уже превышают 200 дальнобойных дронов FP-1/FP-2 в сутки, а в перспективе ожидается дальнейший рост. Стоимость одного FP-1 составляет около 58 тысяч долларов, что существенно дешевле российских ударных дронов типа Shahed.

