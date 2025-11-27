Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Мария Николишин
27 ноября 2025, 11:03
60
Известно, что производство может достигать нескольких тысяч в месяц.
Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины
Перехватчики Шахедов для Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Украина и Британия подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus
  • В Британии планируется массовое его производство
  • Дроны будут переданы Украине для усиления защиты неба

В Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Известно, что делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании уже подписали лицензионное соглашение.

видео дня

"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с Шахедами", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.

Кроме того, изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Украинские ракеты

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что украинские ракеты "Фламинго" - это очень неплохое оружие, даже лучше Tomahawk. Она летает дальше американской ракеты, и несет вдвое больше взрывчатки.

По его мнению, если у Украины будет большое количество таких ракет, можно будет осуществить масштабную атаку на что-то символическое для россиян.

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Читайте также:

О видомомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Британия дроны Минобороны Украины новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:56Украина
Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:52Мир
Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

11:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Последние новости

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

08:57

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:51

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

Реклама
08:32

Ресурсов у России осталось максимум на годмнение

08:15

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

07:49

Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФВидео

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:10

Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

05:37

Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

04:58

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

04:15

Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

03:12

Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

Реклама
22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять