Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Коротко:
- Украина и Британия подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus
- В Британии планируется массовое его производство
- Дроны будут переданы Украине для усиления защиты неба
В Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Известно, что делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании уже подписали лицензионное соглашение.
"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с Шахедами", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.
Кроме того, изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.
Украинские ракеты
Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что украинские ракеты "Фламинго" - это очень неплохое оружие, даже лучше Tomahawk. Она летает дальше американской ракеты, и несет вдвое больше взрывчатки.
По его мнению, если у Украины будет большое количество таких ракет, можно будет осуществить масштабную атаку на что-то символическое для россиян.
Украинское оружие - последние новости
Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.
Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.
Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
