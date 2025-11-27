Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Известно, что производство может достигать нескольких тысяч в месяц.

Перехватчики Шахедов для Украины

Коротко:

Украина и Британия подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus

В Британии планируется массовое его производство

Дроны будут переданы Украине для усиления защиты неба

В Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Известно, что делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании уже подписали лицензионное соглашение.

"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с Шахедами", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.

Кроме того, изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Украинские ракеты

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что украинские ракеты "Фламинго" - это очень неплохое оружие, даже лучше Tomahawk. Она летает дальше американской ракеты, и несет вдвое больше взрывчатки.

По его мнению, если у Украины будет большое количество таких ракет, можно будет осуществить масштабную атаку на что-то символическое для россиян.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

