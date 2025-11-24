Швеция сделала категорическое заявление об оккупации украинских территорий Россией

Глава МИД Швеции заявила, что поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменят своей.

https://glavred.info/ukraine/shveciya-sdelala-kategoricheskoe-zayavlenie-o-priznanii-okkupacii-ukrainskih-territoriy-rossiey-10718354.html Ссылка скопирована

Швеция не признает российскими оккупированные территории Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Мария Мальмер Стенергард Х

Коротко о главном:

Швеция не признает никакой оккупации украинских территорий Россией

Также страна не поддерживает ограничения для Вооруженных Сил Украины.

Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменят своей

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает российскую оккупацию и аннексию ни одной части Украины.

Она подчеркнула, что границы не могут меняться силой, а Украина имеет полное право на оборону. Об этом сообщает The Guardian.

видео дня

Стенергард отметила, что Украина неоднократно заявляла о готовности согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня и начать переговоры о мирном урегулировании, но Россия этого не сделала.

"Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменили своей. Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", - акцентировала глава МИД страны.

Она подчеркнула, что все пока временно оккупированные Россией территории остаются украинскими.

"Позвольте мне четко заявить, что Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", - отметила Стенергард.

Также министр добавила, что не может быть ограничений для Вооруженных Сил Украины.

"Соглашение, которое включает эти основные элементы, которое по-настоящему уважает суверенитет Украины и имеет поддержку ее народа - будет иметь нашу поддержку. Но пока продолжается российская агрессия, Швеция имеет четкий двухпунктовый план по укреплению Украины и ослаблению России. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - подытожила она.

Согласится ли Украина на мирный план США - мнение эксперта

Предложенный вариант соглашения нельзя рассматривать как настоящий компромисс, ведь он фактически предусматривает лишь замораживание войны. так считает эксперт Валерий Клочок из Центра общественной аналитики "Башня". По его мнению, такое мирное соглашение вряд ли будет взаимовыгодным.

В то же время, Киев может согласиться на него в основном для того, чтобы приостановить дальнейшие боевые действия, особенно учитывая определенный прогресс на фронте в пользу Украины.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что установленный Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. По его словам, американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Кроме того, украинская делегация работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Команда уже предоставила краткие доклады об итогах первых встреч и переговоров.

Известно, что первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред