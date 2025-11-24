Укр
"Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

Руслан Иваненко
24 ноября 2025, 01:46
Государственный секретарь США подчеркнул интенсивные обсуждения и сокращение количества спорных пунктов документа
Рубио уточнил, что финальные детали плана требуют дальнейшей проработки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Андрей Ермак/Telegram

Вкратце:

  • В Женеве состоялись переговоры США и Украины по урегулированию ситуации
  • План Вашингтона насчитывает 26-28 пунктов и постоянно корректируется
  • Достигнут существенный прогресс, окончательное согласование зависит от лидеров

В Женеве состоялись переговорыпо урегулированию ситуации в Украине, где, по словам представителей США, было достигнуто существенное продвижение. Об этом сообщает DRM News в сети YouTube.

План урегулирования и его детали

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель состояла в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, поскольку документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешенных пунктов", - отметил Рубио.

Интенсивное взаимодействие с Киевом

По его словам, обсуждение стало результатом многомесячной работы и постоянного обмена предложениями, а взаимодействие с Киевом в последние дни было максимально интенсивным. В переговорах участвовали представители различных украинских структур, что позволило уточнить ключевые позиции.

"Итак, у нас сегодня был очень хороший день. Думаю, мы достигли огромного прогресса...", - подчеркнул госсекретарь США, добавив, что документ сохранил статус рабочей основы.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сокращение спорных пунктов

Рубио подчеркнул, что за предыдущие 96 часов команда США провела серию детальных встреч в Киеве, чтобы сузить перечень спорных пунктов:

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью... и сегодня мы этого добились очень существенно".

Несмотря на это, окончательное согласование плана зависит от решений лидеров государств.

"Это был самый продуктивный день... Но работа остается", - резюмировал Рубио, уточнив, что финальные детали требуют дальнейшей проработки.

Мирный план США - мнение эксперта

Эксперт Валерий Клочок из Центра общественной аналитики "Башня" отмечает, что предложенный вариант соглашения нельзя рассматривать как настоящий компромисс, ведь он фактически предусматривает лишь замораживание войны. По его мнению, такое мирное соглашение вряд ли будет взаимовыгодным.

В то же время, Киев может согласиться на него в основном для того, чтобы приостановить дальнейшие боевые действия, особенно учитывая определенный прогресс на фронте в пользу Украины.

Мирные переговоры в Женеве - последние новости

Ранее, Главред писал, что по словам Зеленского, украинская делегация сегодня, 23 ноября, работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности.

Кроме того, Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Напомним, что для правительств Великобритании, Германии и Франции стал неожиданностью мирный план США. Однако лидеры стран ЕС подготовили контрпредложение к плану Трампа и уже направили его Вашингтону.

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

