'Не инициатива США': Рубио назвал авторов 'плана Трампа' по окончанию войны

Сенаторы США заявили, что государственный секретарь Рубио в телефонном разговоре с ними якобы признал, что план окончания войны является российским.

Рубио назвал авторов плана окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Рубио сообщил американским сенаторам, что "мирный план США" якобы сформирован россиянами

Госсекретарь не слышал об угрозах прекратить обмен разведданными с Украиной

Впоследствии Рубио заявил, что мирное предложение сформировали США

Госсекретарь Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что так называемый американский "мирный план" фактически является предложением, сформированным российской стороной, а не инициативой Вашингтона. Об этом он сказал во время телефонного разговора, состоявшегося на фоне Международного форума по безопасности в Галифаксе, передает Politico. Однако впоследствии он опроверг эту информацию.

"Он четко дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, которое было передано одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили, и как посредники мы договорились о его обнародовании - но мы его не обнародовали. Оно просочилось", - сказал сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты). видео дня

Публичные заявления сенаторов на пресс-конференции в Галифаксе стали неожиданным поворотом в истории, которая в течение недели была в центре внимания и вызвала серьезные дипломатические споры. Появление самого плана вызвало сомнения в Киеве, столицах Европы и в США относительно того, не продвигают ли Соединенные Штаты документ, выгодный Кремлю.

Рубио также заверил законодателей, что ему неизвестно о каких-то намерениях президента Дональда Трампа прекратить обмен разведданными или военную поддержку, если Украина не согласится с условиями.

Сенатор Майк Раундс отметил, что Рубио не слышал о подобных угрозах, и что речь идет лишь о попытке систематизировать уже известную из медиа информацию и дать украинской стороне возможность на нее среагировать.

Законодатели сообщили, что этот звонок состоялся по их просьбе после того, как они обеспокоились содержанием предложения и услышали негативные реакции мировых лидеров. По их словам, Рубио согласился разъяснить ситуацию и позволил им публично пересказать его позицию.

Сенатор Джин Шахин (демократ от Нью-Гемпшира), которая также принимала участие в мероприятии, отметила, что предложенный мирный план содержит положения, которые Украина и ее союзники категорически не одобрят - в частности ограничения по вступлению новых стран в НАТО и по численности украинской армии.

"В этом плане есть так много вещей, которые являются абсолютно неприемлемыми. Если мы хотим провести настоящие переговоры, которые действительно приведут к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией", - сказала она.

Реакция Рубио

В заметке на платформе X Рубио опроверг утверждение о том, что Соединенные Штаты не были привлечены к подготовке этого плана. Он отметил, что инициатива мира является результатом работы США.

"Она предлагается как прочная основа для текущих переговоров и базируется на предложении российской стороны", - заявил он.

В то же время Рубио уточнил, что документ частично основывается на предыдущих и нынешних предложениях, которые поступали от Украины.

Выполнят ли россияне условия плана окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя возможные условия будущего мирного соглашения, отметил, что Россия вряд ли согласится оставить Крым, Донбасс или контролируемые ею части Запорожской и Херсонской областей.

По его оценке, возвращение Бердянска или Мариуполя тоже выглядит нереалистичным. Наиболее вероятным сценарием он считает фиксацию линии разграничения в Запорожской области с незначительными отступлениями оккупационных войск на отдельных направлениях, возможно на Харьковщине или Днепропетровщине.

Также, по его словам, ситуация может привести к созданию демилитаризованной зоны, несмотря на то, что президент неоднократно выражал нежелание рассматривать такой вариант. "Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул он.

План США по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский "мирный план", подготовленный при участии России, уже почти завершен.

По данным The Guardian, Вашингтон предупредил Киев, что условия мирного соглашения с Россией могут стать хуже, если Украина не примет нынешний вариант документа, который состоит из 28 пунктов.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна согласиться на предложенный Америкой "мирный план" до четверга, 27 ноября.

