"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

Юрий Берендий
23 ноября 2025, 12:00
1270
Сенаторы США заявили, что государственный секретарь Рубио в телефонном разговоре с ними якобы признал, что план окончания войны является российским.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что так называемый американский "мирный план" фактически является предложением, сформированным российской стороной, а не инициативой Вашингтона. Об этом он сказал во время телефонного разговора, состоявшегося на фоне Международного форума по безопасности в Галифаксе, передает Politico. Однако впоследствии он опроверг эту информацию.

"Он четко дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, которое было передано одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили, и как посредники мы договорились о его обнародовании - но мы его не обнародовали. Оно просочилось", - сказал сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты).

Публичные заявления сенаторов на пресс-конференции в Галифаксе стали неожиданным поворотом в истории, которая в течение недели была в центре внимания и вызвала серьезные дипломатические споры. Появление самого плана вызвало сомнения в Киеве, столицах Европы и в США относительно того, не продвигают ли Соединенные Штаты документ, выгодный Кремлю.

Рубио также заверил законодателей, что ему неизвестно о каких-то намерениях президента Дональда Трампа прекратить обмен разведданными или военную поддержку, если Украина не согласится с условиями.

Сенатор Майк Раундс отметил, что Рубио не слышал о подобных угрозах, и что речь идет лишь о попытке систематизировать уже известную из медиа информацию и дать украинской стороне возможность на нее среагировать.

Законодатели сообщили, что этот звонок состоялся по их просьбе после того, как они обеспокоились содержанием предложения и услышали негативные реакции мировых лидеров. По их словам, Рубио согласился разъяснить ситуацию и позволил им публично пересказать его позицию.

Сенатор Джин Шахин (демократ от Нью-Гемпшира), которая также принимала участие в мероприятии, отметила, что предложенный мирный план содержит положения, которые Украина и ее союзники категорически не одобрят - в частности ограничения по вступлению новых стран в НАТО и по численности украинской армии.

"В этом плане есть так много вещей, которые являются абсолютно неприемлемыми. Если мы хотим провести настоящие переговоры, которые действительно приведут к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией", - сказала она.

Реакция Рубио

В заметке на платформе X Рубио опроверг утверждение о том, что Соединенные Штаты не были привлечены к подготовке этого плана. Он отметил, что инициатива мира является результатом работы США.

"Она предлагается как прочная основа для текущих переговоров и базируется на предложении российской стороны", - заявил он.

В то же время Рубио уточнил, что документ частично основывается на предыдущих и нынешних предложениях, которые поступали от Украины.

Выполнят ли россияне условия плана окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя возможные условия будущего мирного соглашения, отметил, что Россия вряд ли согласится оставить Крым, Донбасс или контролируемые ею части Запорожской и Херсонской областей.

По его оценке, возвращение Бердянска или Мариуполя тоже выглядит нереалистичным. Наиболее вероятным сценарием он считает фиксацию линии разграничения в Запорожской области с незначительными отступлениями оккупационных войск на отдельных направлениях, возможно на Харьковщине или Днепропетровщине.

Также, по его словам, ситуация может привести к созданию демилитаризованной зоны, несмотря на то, что президент неоднократно выражал нежелание рассматривать такой вариант. "Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул он.

План США по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский "мирный план", подготовленный при участии России, уже почти завершен.

По данным The Guardian, Вашингтон предупредил Киев, что условия мирного соглашения с Россией могут стать хуже, если Украина не примет нынешний вариант документа, который состоит из 28 пунктов.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна согласиться на предложенный Америкой "мирный план" до четверга, 27 ноября.

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

