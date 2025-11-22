Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

Руслана Заклинская
22 ноября 2025, 16:58
499
Европейские партнеры обеспокоены тем, что план США и РФ разрабатывался без участия Украины и подается как решенный вопрос.
США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ
США пригрозили значительно худшей сделкой Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное:

  • США угрожают Украине худшими условиями мирного соглашения с РФ в случае отказа Киева
  • Министр армии США провел напряженный брифинг для послов НАТО
  • План разрабатывался без участия Украины, его подают как готовое решение

США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с Россией, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информированных собеседников.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским министр армии США Дэн Дрисколл, который неожиданно стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве. По словам одного из участников встречи, обстановка была напряженной.

видео дня

"Это была ужасная встреча. Опять спор вроде "у вас нет карт", - рассказал один из присутствующих на встрече.

Дрисколл отказался подтверждать, соответствует ли предложенное Украине соглашение именно "плану из 28 пунктов", который ранее попал в прессу.

"Некоторые вещи имеют значение, некоторые - лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение", - ответил американский министр.

Европейские партнеры обеспокоены, что план США и РФ разрабатывался без участия Украины и теперь подается Киеву как уже решенный вопрос. Дрисколл объяснил это тем, что такой подход делает процесс более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", - процтировал слова Дрисколла источник, присутствовавший на встрече.

При этом временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая также участвовала в брифинге, сообщила европейским дипломатам, что хотя условия соглашения суровы для Украины, у Киева фактически нет альтернативы. По ее словам, отказ от предложения приведет к еще худшим условиям в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", - сказала она.

Действительно ли план США является новым - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что план США по урегулированию войны, который активно распространяют в СМИ, на самом деле давно известен и не содержит никаких новых элементов. По его словам, содержание документа полностью повторяет предложения, которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Все, кто был вовлечен в процесс переговоров, подтверждают: Россия с тех пор не отошла от своих стамбульских предложений ни на шаг. То есть никакой секретности здесь нет - план хорошо известен. Его знают и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Европе, и в Соединенных Штатах - где угодно", - отметил Кочетков в интервью Главреду.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа представила план завершения войны в Украине, который фактически приравнивается к капитуляции. Документ насчитывает 28 пунктов и предусматривает существенные уступки со стороны Украины: сокращение Вооруженных сил, официальный отказ от вступления в НАТО и потерю части территорий Донбасса.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление сейчас чрезвычайно сильное и Украина стоит перед очень сложным выбором. В видеообращении он подчеркнул, что Украина не может поступиться свободой и достоинством и не может доверять агрессору.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план до четверга, 27 ноября. По его словам, День благодарения является "подходящим временем" для такого решения.

Ранее европейские союзники Украины отвергли ключевые положения американо-российского плана мира. Они отметили, что украинская армия должна сохранить способность защищать суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать базой для переговоров.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:27Мир
США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

18:02Война
Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

17:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Последние новости

18:27

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:02

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

17:28

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

17:19

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

16:58

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

Реклама
15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

Реклама
13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Реклама
08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

06:15

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

06:10

США вышли из НАТО?мнение

06:00

"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 51 секунду

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять