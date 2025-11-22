США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

Европейские партнеры обеспокоены тем, что план США и РФ разрабатывался без участия Украины и подается как решенный вопрос.

https://glavred.info/war/ssha-prigrozili-ukraine-hudshey-sdelkoy-esli-zelenskiy-otvergnet-plan-trampa-smi-10717967.html Ссылка скопирована

США пригрозили значительно худшей сделкой Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное:

США угрожают Украине худшими условиями мирного соглашения с РФ в случае отказа Киева

Министр армии США провел напряженный брифинг для послов НАТО

План разрабатывался без участия Украины, его подают как готовое решение

США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с Россией, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информированных собеседников.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским министр армии США Дэн Дрисколл, который неожиданно стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве. По словам одного из участников встречи, обстановка была напряженной.

видео дня

"Это была ужасная встреча. Опять спор вроде "у вас нет карт", - рассказал один из присутствующих на встрече.

Дрисколл отказался подтверждать, соответствует ли предложенное Украине соглашение именно "плану из 28 пунктов", который ранее попал в прессу.

"Некоторые вещи имеют значение, некоторые - лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение", - ответил американский министр.

Европейские партнеры обеспокоены, что план США и РФ разрабатывался без участия Украины и теперь подается Киеву как уже решенный вопрос. Дрисколл объяснил это тем, что такой подход делает процесс более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", - процтировал слова Дрисколла источник, присутствовавший на встрече.

При этом временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая также участвовала в брифинге, сообщила европейским дипломатам, что хотя условия соглашения суровы для Украины, у Киева фактически нет альтернативы. По ее словам, отказ от предложения приведет к еще худшим условиям в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", - сказала она.

Действительно ли план США является новым - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что план США по урегулированию войны, который активно распространяют в СМИ, на самом деле давно известен и не содержит никаких новых элементов. По его словам, содержание документа полностью повторяет предложения, которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Все, кто был вовлечен в процесс переговоров, подтверждают: Россия с тех пор не отошла от своих стамбульских предложений ни на шаг. То есть никакой секретности здесь нет - план хорошо известен. Его знают и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Европе, и в Соединенных Штатах - где угодно", - отметил Кочетков в интервью Главреду.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа представила план завершения войны в Украине, который фактически приравнивается к капитуляции. Документ насчитывает 28 пунктов и предусматривает существенные уступки со стороны Украины: сокращение Вооруженных сил, официальный отказ от вступления в НАТО и потерю части территорий Донбасса.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление сейчас чрезвычайно сильное и Украина стоит перед очень сложным выбором. В видеообращении он подчеркнул, что Украина не может поступиться свободой и достоинством и не может доверять агрессору.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план до четверга, 27 ноября. По его словам, День благодарения является "подходящим временем" для такого решения.

Ранее европейские союзники Украины отвергли ключевые положения американо-российского плана мира. Они отметили, что украинская армия должна сохранить способность защищать суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать базой для переговоров.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред