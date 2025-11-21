Укр
Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Сергей Кущ
21 ноября 2025, 23:45
Появилась карта, на которой показаны территории, которые Украина должна сдать согласно этому "мирному плану
План президента США Дональда Трампа предлагает Украине отдать рф 2300 кв. км территории, что сопоставимо с размером Люксембурга.

Согласно данным AFP, предполагается, что Киев должен уступить почти 5000 кв. километров в Донецкой области, которые по плану Трампа должны стать буферной зоной.

В эти территориальные уступки входят крупные города Краматорск и соседний Славянск, а также небольшой участок площадью 45 кв. км в Луганской области.

Взамен Москва должна будет выйти с территорий в Харьковской (2000 кв. км), Днепропетровской (450 кв. км), Сумской (300 кв. км) и Черниговской (20 кв. км) областях.

Агентство Reuters также опубликовало карту, на которой показаны территории, которые Украина должна сдать согласно этому "мирному плану".

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. Во время заседания с членами Совбеза РФ он заявил, что США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

Что такое AFP?

Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных новостных поставщиков (третьим после Associated Press и Reuters).

В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.

