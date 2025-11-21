Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Появилась карта, на которой показаны территории, которые Украина должна сдать согласно этому "мирному плану

Какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

План президента США Дональда Трампа предлагает Украине отдать рф 2300 кв. км территории, что сопоставимо с размером Люксембурга.

Согласно данным AFP, предполагается, что Киев должен уступить почти 5000 кв. километров в Донецкой области, которые по плану Трампа должны стать буферной зоной.

В эти территориальные уступки входят крупные города Краматорск и соседний Славянск, а также небольшой участок площадью 45 кв. км в Луганской области.

Взамен Москва должна будет выйти с территорий в Харьковской (2000 кв. км), Днепропетровской (450 кв. км), Сумской (300 кв. км) и Черниговской (20 кв. км) областях.

Агентство Reuters также опубликовало карту, на которой показаны территории, которые Украина должна сдать согласно этому "мирному плану".

Какие территории должна отдать Украина согласно плану Трампа / Фото: reuters.com

Мирный план Трампа - новости по теме

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. Во время заседания с членами Совбеза РФ он заявил, что США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

Что такое AFP? Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных новостных поставщиков (третьим после Associated Press и Reuters). В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.

