Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа.

Во время заседания с членами Совбеза РФ он заявил, что США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

"План из 28-ми пунктов обсуждался и до Аляски, сейчас он модернизирован. Предметно с рф он не обсуждался", - заявил Путин.

Он также заявил, что "мирный план" США обсуждался только в общих чертах.

По словам Путина, Россия якобы готова к "мирному решению".

"Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана", - заявил он.

Также Путин сказал, что Россия получила мирный план США из 28 пунктов. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

В пятницу, 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. По его словам, сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима.

