Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа

Сергей Кущ
21 ноября 2025, 19:32
1665
По словам Путина, Россия якобы готова к "мирному решению".
Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа
Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа.

Во время заседания с членами Совбеза РФ он заявил, что США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

"План из 28-ми пунктов обсуждался и до Аляски, сейчас он модернизирован. Предметно с рф он не обсуждался", - заявил Путин.

видео дня

Он также заявил, что "мирный план" США обсуждался только в общих чертах.

По словам Путина, Россия якобы готова к "мирному решению".

"Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана", - заявил он.

Также Путин сказал, что Россия получила мирный план США из 28 пунктов. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".

Мирный план Трампа - новости по теме

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

В пятницу, 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. По его словам, сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

20:54Война
Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

20:40Синоптик
Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

20:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

Последние новости

21:07

Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

21:02

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

20:54

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

20:40

Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

20:38

"Пропускал через себя": Дмитрий Комаров рассказал о кардинальных переменах

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
20:35

Может стать даже вредным: одно место, где никогда не стоит хранить шоколад

20:26

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

20:09

Не сравнится с винегретом: новый рецепт салата, который покоряет украинцев

20:06

Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы

Реклама
19:41

Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд

19:34

Когда закончится война: названа дата результата переговоров

19:32

Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа

19:24

Удар по РФ: раскрыт сценарий подрыва возможности Кремля продолжать войнуВидео

19:10

Что задумал Путин в Одессемнение

19:08

График отключения на 22 ноября: часов со светом будет больше

19:06

Когда в Украине будут меньше выключать свет: в правительстве назвали сроки

18:51

В "мирном соглашении" для Украины нашли фразы на русском языке — The Guardian

18:47

Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народВидео

18:41

10-градусный мороз, гололедица и 20 см снега: Украину накроют жесткие снегопады

18:22

Для привлечения удачи и богатства: что нужно сделать в Рождественскую ночь

Реклама
18:14

"Это такая схема банка?": клиенты ПриватБанка не могут потратить деньги

18:12

"Маньяка или серийного убийцу": известный актер удивил признанием

18:02

Трамп поставил Украине дедлайн по мирному плану: сколько времени есть у Киева

17:57

В Луцке открыли офис юридической помощи для военных и ветеранов

17:34

СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом: названы главные требования США

17:17

"Власть подставилась": раскрыт сценарий максимального давления на Зеленского

17:10

Нарушителей будет ждать штраф: что означает новая оранжевая разметка на парковке

17:04

Доллар стремительно "полетел" вверх: НБУ удивил украинцев неожиданным курсом

16:59

"Сейчас один из самых тяжелых моментов": Зеленский эмоционально обратился к украинцам

16:47

Расчленила мужа на 15 частей: в РФ вынесли приговор вдове известного рэпера

16:38

В Крыму поражен вертолет Ка-27 и ценные РЛС: детали ювелирной операции ГУРВидео

16:31

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

16:28

Притягивают болезни и нечистую силу: какие популярные растения нельзя приносить в дом

16:15

В какие дни рождаются уверенные в себе и сильные духом люди - три даты

16:08

Путинист Киркоров отказался от важного лечения — что с ним случилось

15:51

В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

15:36

"Я поражена": Ирина Билык встретилась с Залужным в Лондоне

15:35

Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжилФотоВидео

15:30

Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

15:27

В вещах из секонд-хенда кроется множество опасностей: как легко провести дезинфекцию

Реклама
15:12

ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы

15:12

"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

15:07

ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США - Bloomberg

14:58

Порошенко требует новое Правительство и себя Премьером, иначе будет срывать бюджет-2026 и переговоры, - эксперт

14:53

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

14:51

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

14:49

Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

14:23

Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

14:12

Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогомВидео

14:11

Возможный любовник Денисенко засветился с ней в новой роли — детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять