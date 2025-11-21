В "мирном соглашении" для Украины нашли фразы на русском языке — The Guardian

Журналисты обратили внимание, что в текст проникли некоторые русизмы.

https://glavred.info/world/v-mirnom-soglashenii-dlya-ukrainy-nashli-frazy-na-russkom-yazyke-the-guardian-10717748.html Ссылка скопирована

В "мирном соглашении" для Украины нашли фразы на русском языке / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Вы узнаете:

Некоторые формулировки характерны для русского языка

Какие еще русизмы нашли в тексте

В "мирном соглашении", которые Дональд Трамп требует подписать, некоторые фразы, похоже, изначально были написаны на русском языке — в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и странными для английского языка.

В частности, третий пункт плана звучит так: "Ожидается (в оригинале — It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше", пишет издание The Guardian.

видео дня

"It is expected" является неуклюжей пассивной конструкцией в английском языке и выглядит прямым переводом русского слова "ожидается".

Также в текст проникли другие русизмы, в частности, ambiguities (неоднозначности) и to enshrine (закрепить).

Мирный план Трампа - новости по теме

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

В пятницу, 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. По его словам, сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред