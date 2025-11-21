ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США - Bloomberg

Берлин заявил, что Европа хочет справедливого и длительного мира, но не примет капитуляционных условий.

Европейские лидеры отвергли ключевые пункты плана Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Европейские лидеры отклонили ключевые пункты американо-российского мирного плана

ВСУ должны сохранить полную обороноспособность

Основой переговоров может быть только текущая линия фронта

Европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. Украинская армия должна сохранить способность полноценно защищать государственный суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать базовой отправной точкой для возможных мирных переговоров. Об этом пишет Bloomberg.

Канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал координационный разговор, чтобы выработать общую реакцию на перечень из 28 предложений и требований, который Зеленский получил от Вашингтона. Во время телефонного разговора в пятницу Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласились с президентом Украины, что украинская армия должна сохранить способность полноценно оборонять государство, а нынешняя линия фронта должна стать базовой позицией для любых мирных переговоров.

Согласно плану, Украина должна была бы де-факто согласиться с тем, что Крым, Луганск и Донецк являются российскими, причем признание ожидалось и от Соединенных Штатов. Документ также предусматривал проведение выборов в Украине через 100 дней и отказ Киева от стремлений вступить в НАТО.

Представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус отметил в Берлине, что Европа стремится к справедливому и устойчивому миру и рассматривает отдельные элементы американо-российского плана как потенциальные инструменты для продвижения к такой цели. Он подчеркнул, что Германия хочет принимать конструктивное участие в процессе, чтобы направить его в русло, которое может реально приблизить завершение войны на условиях, приемлемых для Украины.

Несмотря на то, что США и Россия фактически отодвинули европейские страны от центральной роли в переговорах о прекращении войны, именно европейская позиция может стать определяющей для дальнейших шагов Киева. Сейчас ЕС пытается согласовать механизм, который позволит разблокировать около 140 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) на поддержку украинской обороны, тогда как американская помощь сокращается.

В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги. К консультациям должен присоединиться и президент Финляндии Александер Стубб, которого считают одним из немногих европейских политиков, способных найти подход к Дональду Трампу, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки.

Действительно ли план США является новым - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что так называемый "тайный план" США по урегулированию войны, который в последние дни активно распространяют в СМИ, на самом деле давно известен и не содержит никаких новых элементов. По его словам, содержание документа полностью повторяет предложения, которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Все, кто был вовлечен в процесс переговоров, подтверждают: Россия с тех пор не отошла от своих стамбульских предложений ни на шаг. То есть никакой секретности здесь нет - план хорошо известен. Его знают и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Европе, и в Соединенных Штатах - где угодно", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

Аналитик отметил, что расчет на то, чтобы Украина ослабла и начала разрушать себя изнутри. Тогда Россия сможет пойти дальше и "дипломатично" захватить те украинские территории, которые ее интересуют.

Напомним, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром армии США Дэниелом Дрисколлом заявил о готовности работать с командой Трампа над мирным планом. Они согласовать сроки подписания плана.

В Кремле тем временем отрицают наличие совместного американо-российского плана.

Как сообщал Главред, мирный план США предусматривает для Украины 10-летние гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. По данным Axios, нападение России на Украину предлагают рассматривать как атаку на все трансатлантическое сообщество.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

