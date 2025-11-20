Укр
Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

Руслан Иваненко
20 ноября 2025, 18:31обновлено 20 ноября, 19:02
Президент Украины определяет ключевые принципы, которые должны лечь в основу будущих дипломатических шагов для прекращения войны.
Украина согласовывает с американской стороной дальнейшую работу над мирным планом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • США передали Украине проект плана для усиления дипломатии
  • Зеленский очертил принципы и согласовал дальнейшую работу над документом
  • Планируют разговор Зеленского с Трампом относительно мирных шагов

Президент Украины получил от представителей США проект плана, который, по оценке американской стороны, может стать важным шагом для усиления дипломатических усилий и приближения прекращения войны. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, подчеркнув стратегический характер консультаций между Киевом и Вашингтоном.

Владимир Зеленский определил ключевые принципы, которые остаются приоритетными для украинского общества и безопасности государства. Указано, что стороны согласились продолжить проработку документа, что может повлиять на дальнейший ход мирных инициатив.

"Мы стремимся к миру с первых секунд российского вторжения и поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир", - подчеркнул Президент Украины.

Он также отметил, что Украина с начала года поддерживает инициативы Президента Трампа по завершению кровопролития.

"Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - добавил он.

Будущий разговор с Трампом

По словам главы государства, в ближайшие дни он рассчитывает провести разговор с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить актуальные дипломатические возможности и согласовать ключевые шаги, необходимые для достижения устойчивого мира.

"Такая коммуникация, по оценкам экспертов, может усилить координацию между Украиной и США в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - подытожил Зеленский.

Активизация дипломатии США - мнение эксперта

В последние дни заметно активизировались дипломатические процессы вокруг обсуждения плана завершения войны России против Украины. По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, ускорение инициатив США объясняется обострением ситуации на фронте.

"Активизация дипломатии связана с тем, что Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта. Существует риск, что оборона может не выдержать, поэтому он стремится договариваться уже сейчас, реализуя то, о чем говорил с Путиным на Аляске", - отмечает эксперт.

Кочетков отмечает, что в случае обвала фронта Кремль может выдвигать значительно большие требования, и переговоры придется начинать заново. "Но если фронт не выдержит именно на Донбассе, тогда придется говорить уже о выходе Украины из Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры. Это значительно сложнее. Поэтому сейчас, как считает Трамп (и непонятно, на каких данных это базируется, потому что фронт хоть и движется, но не катастрофически), он видит "угрозу провала" и хочет ускорить процесс", - подчеркивает аналитик.

Мирный план по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, европейские страны отвергли новый "мирный план" США по войне РФ против Украины, который мог бы предусматривать отказ Киева от части территорий и разоружение. Союзники подчеркнули, что мир не может быть капитуляцией.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не подтвердил информацию о существовании совместного с США "мирного плана" по завершению войны в Украине

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США разрабатывают "мирный план" для Украины с учетом позиций обеих сторон. Он подчеркнул, что для завершения войны нужны серьезные уступки обеих сторон и реалистичные предложения для прочного мира.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

