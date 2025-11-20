В ЕС выступили против 'мирного плана' США из-за унизительных требований - Reuters

Такие условия плана союзники Украины давно считают равносильными капитуляции.

В ЕС выступили против "мирного плана" США

Европейские страны против нового "мирного плана" США

Они не готовы принять требования, которые касаются уступок территориями

Европейские страны выступили против нового "мирного плана" США по завершению войны России против Украины, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такие условия союзники Украины давно считают равносильными капитуляции.

Известно, что министры иностранных дел Европейского Союза, которые встретились сегодня в Брюсселе, слишком подробно не комментировали "мирный план" США, который еще не был обнародован. Но они четко дали понять, что не примут требования для Украины, которые касаются уступок территориями.

"Украинцы хотят мира - справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Что известно о "мирном плане" США

В Financial Times ранее сообщали, что "мирный план" США призывает Украину отказаться от ключевых категорий вооружения и будет включать сокращение военной помощи США, которая была жизненно важной для обороны, что потенциально сделает страну уязвимой к будущей российской агрессии.

Отмечается, что он содержит положения, отражающие давние политические цели Кремля.

Переговоры о завершении войны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров о завершении войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица говорил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены.

