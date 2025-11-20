Укр
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Мария Николишин
20 ноября 2025, 14:28обновлено 20 ноября, 15:06
Такие условия плана союзники Украины давно считают равносильными капитуляции.
  • Европейские страны против нового "мирного плана" США
  • Они не готовы принять требования, которые касаются уступок территориями

Европейские страны выступили против нового "мирного плана" США по завершению войны России против Украины, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такие условия союзники Украины давно считают равносильными капитуляции.

видео дня

Известно, что министры иностранных дел Европейского Союза, которые встретились сегодня в Брюсселе, слишком подробно не комментировали "мирный план" США, который еще не был обнародован. Но они четко дали понять, что не примут требования для Украины, которые касаются уступок территориями.

"Украинцы хотят мира - справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Что известно о "мирном плане" США

В Financial Times ранее сообщали, что "мирный план" США призывает Украину отказаться от ключевых категорий вооружения и будет включать сокращение военной помощи США, которая была жизненно важной для обороны, что потенциально сделает страну уязвимой к будущей российской агрессии.

Отмечается, что он содержит положения, отражающие давние политические цели Кремля.

Переговоры о завершении войны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров о завершении войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица говорил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

