Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Даяна Швец
15 ноября 2025, 09:21
У Трампа пролили свет на неожиданную логику переговоров с Путиным.
Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине
Зачем Трамп все еще разговаривает с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное из заявления Вэнса:

  • В Белом доме объяснили, зачем Трамп контактирует с Путиным
  • Разговоры Трампа с Путиным - часть плана завершить войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По словам Вэнса, он часто слышит упреки в адрес Трампа из-за его контактов с Кремлем, однако, как пояснил политик, такие переговоры имеют конкретную цель.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", - подчеркнул он.

Вэнс также предположил, что подход Трампа к международной политике строится на сочетании военной мощи и стремления избежать эскалаций.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", - подытожил вице-президент.

Хочет ли Путин разговаривать с Трампом - мнение эксперта

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что у Кремля есть иллюзии, что Штаты могут спасти Россию от краха. Именно поэтому Владимир Путин очень заинтересован в продолжении диалога непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

"Путин пусть рассказывает, что российская экономика прекрасна, но она тормозит. Последние официальные данные показывают, что даже военная промышленность начала демонстрировать нули. У Путина была идея: запустить ВПК, который потянет всю остальную экономику, и проблем не будет. Но этого уже нет, ведь военная экономика тоже не растет. Если 18 из 24 отраслей экономики показывают минус, то это означает, что гражданской экономики фактически нет", - пояснил Огрызко в интервью OBOZ.UA.

Переговоры о мире - последние новости

Как сообщал Главред, G7 назвала условие переговоров Украины и России. Министры иностранных дел стран, которые входят в "Большую семерку" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), а также госсекретарь США и Высокий представитель Европейского Союза, придерживаются мнения, что переговоры с Россией должны начаться, отталкиваясь от текущей линии фронта в Украине.

Москва недавно объявила, что готова вернуться к переговорам с Украиной, используя в качестве основы стамбульский формат. При этом российские дипломаты утверждают, что успех этих переговоров полностью зависит от того, будет ли у Украины политическая воля их вести.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что похоже, президент США Дональд Трамп не намерен осложнять отношения с Москвой. Он действительно объявил о новых санкциях, но они не начнут действовать до 21 ноября. Это означает, что существует вероятность, что 20 ноября Трамп может отменить это решение еще до того, как санкции вступят в силу.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

