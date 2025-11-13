"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

Кратко:
- Министры G7 предлагают линию фронта как точку для переговоров
- Страны "Большой семерки " подтвердили поддержку Украины в ее территориальной целостности
- На встрече в Ниагаре обсудили экономическое давление на Россию
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также госсекретарь США и Высокая представительница Европейского Союза - считают, что текущая линия фронта в Украине должна стать отправной точкой для переговоров с Россией.
Как сообщается в заявлении министров G7 по итогам встречи в регионе Ниагара (провинция Онтарио - ред.), дипломаты подтвердили непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.
"Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.
Экономическое давление и меры против поддержки России
В документе также указано, что страны G7 увеличивают экономическое давление на Россию и рассматривают возможности принятия мер против стран и организаций, которые поддерживают финансирование ее военных действий. Дипломаты осудили поставки России оружия и компонентов двойного назначения от Китая, а также военную помощь КНДР и Ирану.
Кроме того, обсуждается широкий спектр вариантов финансирования, в частности скоординированное использование замороженных российских активов в юрисдикциях стран G7 для поддержки Украины.
"Мы решительно осудили недавние прямые нападения России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности Украины", - подчеркнули дипломаты.
Комментарий эксперта: США меняют подход к России
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду прокомментировал изменение подхода США в переговорах с Россией. По его словам, в Вашингтоне все четче осознают, что попытки изолировать Россию от Китая обречены на провал.
"Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно обсуждать в первую очередь с Пекином. В то же время американская сторона может еще пытаться поддерживать определенный диалог с Россией. Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия фактически выступает прокси Китая", - отметил Загородний.
Мирные переговоры - новости по теме
Как сообщал Главред, недавно Москва заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке. Российские дипломаты считают, что прогресс зависит от политической воли Украины.
Кроме того, мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Напомним, что пецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным были длительными и сложными, а урегулирование войны требует подготовки и гарантий безопасности для Украины. Он надеется, что лидеры России и Украины примут смелые решения и используют этот шанс.
Читайте также:
- Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану
- Зеленский ответил Лукашенко на его "приглашение" украинцев в Беларусь
- "Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред