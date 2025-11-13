Укр
"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

Руслан Иваненко
13 ноября 2025, 01:53
Страны "Большой семерки" подтверждают поддержку Украины и обсуждают пути мирных переговоров с Россией.
Кратко:

  • Министры G7 предлагают линию фронта как точку для переговоров
  • Страны "Большой семерки " подтвердили поддержку Украины в ее территориальной целостности
  • На встрече в Ниагаре обсудили экономическое давление на Россию

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также госсекретарь США и Высокая представительница Европейского Союза - считают, что текущая линия фронта в Украине должна стать отправной точкой для переговоров с Россией.

Как сообщается в заявлении министров G7 по итогам встречи в регионе Ниагара (провинция Онтарио - ред.), дипломаты подтвердили непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

видео дня

"Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

Экономическое давление и меры против поддержки России

В документе также указано, что страны G7 увеличивают экономическое давление на Россию и рассматривают возможности принятия мер против стран и организаций, которые поддерживают финансирование ее военных действий. Дипломаты осудили поставки России оружия и компонентов двойного назначения от Китая, а также военную помощь КНДР и Ирану.

Кроме того, обсуждается широкий спектр вариантов финансирования, в частности скоординированное использование замороженных российских активов в юрисдикциях стран G7 для поддержки Украины.

"Мы решительно осудили недавние прямые нападения России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности Украины", - подчеркнули дипломаты.

Комментарий эксперта: США меняют подход к России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду прокомментировал изменение подхода США в переговорах с Россией. По его словам, в Вашингтоне все четче осознают, что попытки изолировать Россию от Китая обречены на провал.

"Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно обсуждать в первую очередь с Пекином. В то же время американская сторона может еще пытаться поддерживать определенный диалог с Россией. Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия фактически выступает прокси Китая", - отметил Загородний.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, недавно Москва заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке. Российские дипломаты считают, что прогресс зависит от политической воли Украины.

Кроме того, мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Напомним, что пецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным были длительными и сложными, а урегулирование войны требует подготовки и гарантий безопасности для Украины. Он надеется, что лидеры России и Украины примут смелые решения и используют этот шанс.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

