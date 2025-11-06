Укр
Читать на украинском
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 20:35обновлено 6 ноября, 21:17
Спецпредставитель президента США Уиткофф сделал заявление о переговорах с Путиным и заявил о прогрессе в урегулировании войны России против Украины.
У Трампа назвали новые условия окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем сказал Уиткофф:

  • После урегулирования конфликта в Газе США сосредоточатся на войне РФ против Украины
  • Окончание войны требует гарантий безопасности для Украины
  • Есть прогресс в вопросе урегулирования войны в Украине

После того, как вопрос с Газой будет закрыт, США сосредоточатся на завершении войны в Украине. В вопросе решения войны в Украине есть некоторый прогресс, об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в интервью "American Business Forum".

Уиткофф отметил, что сейчас ключевой задачей в секторе Газа является практическая реализация совместных решений, и именно над этим сейчас ведется работа. По его убеждению, сохранение единства будет способствовать укреплению международного доверия, а совместные действия позволят успешно выполнить поставленную миссию.

Он также подчеркнул, что инициатива создания гражданско-военного координационного центра (CMCC), в рамках которой разные страны сотрудничают на основе консенсуса, может стать моделью для урегулирования войны между Украиной и Россией.

"Это (завершение войны РФ против Украины, - ред.), вероятно, самый важный вопрос, который нужно решить следующим", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении к Путину и возможности переговоров с ним, Уиткофф рассказал, что встречался с российским лидером шесть раз, и каждый разговор длился не менее четырех часов, иногда даже пять.

Он отметил, что урегулирование войны это сложный процесс, который требует значительной подготовки, в частности относительно гарантий безопасности для Украины. Спецпредставитель Трампа также подчеркнул важность предварительных технических переговоров на низшем уровне перед встречами лидеров.

"Но я чувствую, что сегодня есть определенный прогресс. Но я думаю, что это тяжелый конфликт. Я думаю, что обе стороны не доверяют друг другу", - указал он.

Также Уиткофф добавил, что коммуникация с обеими сторонами была откровенной и направленной на поиск возможностей для мира.

Он выразил надежду, что руководство России и Украины сможет принять смелые решения и использовать этот шанс.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, российского диктатора и военного преступника Владимира Путина может заставить остановить войну против Украины лишь серьезное военно-стратегическое поражение. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, завершение войны возможно только тогда, когда Россия потерпит масштабное поражение не только на поле боя, но и в военно-промышленной сфере или вследствие полного истощения своих ресурсов.

"Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, интенсивность боев может несколько уменьшиться из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян", - рассказал Горбач.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что президент США Дональд Трамп может стать той ключевой фигурой, которая заставит Владимира Путина сесть за стол мирных переговоров по прекращению войны против Украины.

Кроме того, Трамп сообщил, что около двух недель назад имел телефонный разговор с российским диктатором, во время которого Путин якобы попросил его способствовать завершению войны.

В то же время представитель оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский предположил, что война может завершиться уже к концу 2025 года или в начале следующего. По его словам, существует вероятность, что боевые действия прекратятся до конца года или примерно до февраля 2026-го.

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

