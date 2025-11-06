Укр
Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Виталий Кирсанов
6 ноября 2025, 19:49обновлено 6 ноября, 20:29
Около 100 тысяч педагогических работников смогут самостоятельно выбирать и оплачивать курсы повышения квалификации.
Вы узнаете:

  • Когда можно будет принять участие в программе
  • Когда стартует регистрация и обучение
  • Какие учебные программы могут подавать провайдеры в рамках пилота

В декабре 2025 года украинские педагоги смогут зарегистрироваться на платформе "Вектор" для участия в пилоте программы "Деньги ходят за учителем". Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Деньги ходят за учителем" - это государственная политика, внедряющая новый механизм финансирования профессионального развития педагогов. Отныне государство будет начислять фиксированную сумму – 1500 гривень – непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Педагогический работник через государственную платформу сможет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями. Постановление теперь предусматривает и возможность использования средств на услуги супервизии – профессиональной поддержки для учителей.

Когда можно будет принять участие в пилоте

Платформу для профессионального развития учительства готовят к запуску. В декабре она станет доступной для пользователей. Однако педагогические работники и субъекты повышения квалификации могут ознакомиться с информацией о политике и оставить свои контакты на информационной странице.

"В пилот набираем первых 100 тысяч педагогических работников. К нему могут присоединиться директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7-9 классах НУШ и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026-2027 учебном году", – сообщили в МОН.

Когда стартует регистрация и обучение

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартует в декабре 2025 года. Педагогические работники смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января-февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

Какие учебные программы могут подавать провайдеры в рамках пилота

В рамках пилота можно создавать и подавать курсы по следующим направлениям:

  • преодоление образовательных потерь;
  • психосоциальная поддержка учеников;
  • реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;
  • карьерное консультирование;
  • формирование сквозных умений;
  • использование цифровых технологий в обучении;
  • использование Scaffold;
  • внедрение инклюзивного обучения и т.д. (полный перечень тем здесь).

Все программы должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН, которые представят в ближайшее время.

Чтобы подробно разъяснить, как будет работать пилот для каждой из групп участников, МОН совместно с УИРО объявляет серию информационных вебинаров. Регистрация здесь.

Как изменят процедуру повышения квалификации учителей

Процедура повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников претерпит изменениям.

Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.

Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации.В МОН отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем".

Что сказала Юлия Свириденко о программе

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что каждый учитель получит 1500 гривень на виртуальный счет, которые можно потратить на учебные курсы в соответствии с собственными потребностями и профессиональными планами.

"Эти средства можно будет использовать только на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам. Весь процесс будет проходить на государственной цифровой платформе. Регистрация на платформе "Вектор" начнется в декабре 2025 года по ссылке", - говорится в сообщении.

Что сказал Оксен Лисовый о программе

Правительство на заседании в среду, 5 ноября, утвердило постановление о пилоте политики "Деньги ходят за учителем", сообщил в Facebook министр образования и науки Оксен Лисовый.

"Это еще один шаг для увеличения возможностей профессионального развития педагогов и более удобных условий повышения квалификации. Пилот даст возможность протестировать новый механизм финансирования повышения квалификации перед его полноценным внедрением", - написал министр.

По его словам, в рамках политики "Деньги ходят за учителем" средства будут поступать непосредственно на виртуальный счет педагога, и именно он будет решать, у кого учиться и какие курсы выбрать.

"Это означает - меньше бюрократии, больше возможностей выбора за государственный счет того курса, который на самом деле интересен и нужен педагогу. Важно, что политика не увеличивает количество обязательных часов повышения квалификации - остается 150 часов за 5 лет", - подчеркнул Лисовой.

Доходы учителей - главное

С 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50% и составит до 30 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко.

Кабинет министров Украины принял новые правила выплат для педагогов, которые касаются ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Нардеп от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что украинские педагоги должны получать не менее 1500 долларов (примерно 64 тыс. грн) в месяц.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

6 ноября 2025, 19:49

