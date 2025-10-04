Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

Главное:
- Зарплата учителей может вырасти на 50%
- Средняя зарплата будет составлять 30 тысяч гривен
- Это может произойти уже с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50% и составит до 30 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.Live.
Он отметил, что текущая зарплата учителей недостаточна, несмотря на важность их профессии.
"Сейчас средняя заработная плата учителя в Украине - это 15 тысяч гривен, а если взять, например, управление классом или дополнительные учебные часы, это еще примерно 5 тысяч. Как раз есть предложение повысить в этом году денежное обеспечение наших учителей на 50%. В среднем это будет 30 тысяч гривен средняя зарплата учителя в Украине", - говорится в заявлении.
По его словам, такой шаг особенно важен во время войны.
Кроме того, нардеп добавил, что рассматривается повышение минимальной зарплаты для педагогов, а не только для преподавателей с большим опытом работы и стажем.
По его мнению, это решение поддержит всех работников образовательной сферы.
Зарплаты учителей
Стоит добавить, что нардеп и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинские педагоги должны получать не менее 1500 долларов (примерно 64 тыс. грн) в месяц.
По его словам, именно такой уровень зарплаты должен стать ориентиром для государства.
Выплаты украинцам - последние новости
Как сообщал Главред, с 1 октября Пенсионный фонд Украины начнет перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов.
Также известно, что Министерство обороны обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих ВСУ в период действия военного положения.
Кроме того, Кабинет Министров принял решение существенно поднять зарплаты для медиков, работающих в наиболее опасных регионах страны.
Читайте также:
- Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника
- "Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам
- Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю
О персоне: Руслан Горбенко
Руслан Горбенко - украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат экономических наук, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред