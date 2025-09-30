С 1 октября пересчитают субсидии: кто из украинцев может остаться без выплат

Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме.

С 1 октября Пенсионный фонд Украины начнет перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов. По данным ведомства, большинству украинцев субсидии пересчитают автоматически, даже тем, кто летом получал 0 гривен. Однако есть те, кому стоит подать заявление в Пенсионный фонд для начисления субсидий.

Как начисляется субсидия на отопление в Украине в 2025 году

Государственную помощь назначают на период с 16 октября по 15 августа, она распространяется на оплату коммунальных услуг, а также покупку газа, жидкого топлива и печного топлива.

Подать заявление на субсидию нужно украинцам, которые:

хотят оформить помощь впервые;

имеют изменения в составе семьи или перечне получаемых коммунальных услуг;

потеряли субсидию из-за задолженности, которую уже погасили.

Если обратиться с заявлением до конца ноября, то субсидию начислят с начала отопительного периода. А если позже, то с начала месяца обращения.

Как оформить субсидию

Чтобы получить выплаты, нужно подать декларацию о доходах семьи по установленной форме и приложить необходимые документы. В частности, переселенцам следует предоставить справку ВПЛ, а тем, кто арендует жилье - договор аренды.

Куда подать документы для оформления выплат

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно несколькими удобными способами.

Вы можете лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Пакет документов можно отправить по почте в адрес территориального органа Фонда или подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла НКРЭКУ.

Ранее Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Недавно в "Инфляционном отчете" НБУ говорилось, что действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут. Однако предполагается, что уже в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике тарифы будут постепенно повышать.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

