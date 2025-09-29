Гривня резко 'упала': новый курс валют на 30 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на 30 сентября.

Курс валют на 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 30 сентября

На сколько подорожал курс евро

Каким будет курс злотого 30 сентября

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 30 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 30 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,31 грн/долл., что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Как изменился курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,44 грн/евро, что на 4 копейки больше, чем 29 сентября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 29 сентября:

доллар - 41,25/41,28;

евро - 48,44/48,47.

Курс злотого на 30 сентября

29 сентября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,33 грн/злот. Уже на следующий день курс немного изменится - 11,34. Таким образом гривна незначительно ослабила свои позиции, а злотый вырос на 1 копейку.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

