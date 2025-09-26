Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

Главное:
- В населённых пунктах у линии фронта нельзя допускать отключений
- Перечень прифронтовых территорий может быть расширен
Правительство Украины приняло решение, которое должно защитить жителей прифронтовых регионов от отключений электроэнергии и газа в предстоящем отопительном сезоне.
Оно будет действовать даже при наличии задолженности, образовавшейся в условиях военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram.
Кто будет защищён от отключений
Свириденко отметила, что в населённых пунктах, находящихся вблизи линии фронта, нельзя допускать отключений — подача электроэнергии и газа должна обеспечиваться бесперебойно.
По её словам, профильным ведомствам поручено разработать чёткие механизмы прохождения отопительного сезона, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.
Также она добавила, что перечень прифронтовых территорий может быть расширен, чтобы больше граждан получили право на дополнительные льготы и защиту.
Повышение тарифов: когда ждать
Рост цен на газ — это лишь вопрос времени, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.
По его мнению, избежать пересмотра тарифов для населения в будущем не удастся — рано или поздно стране придётся принять это решение.
Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.
Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
