Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

В некоторых населённых пунктах нельзя допускать отключений, пояснила Юлия Свириденко.

Главное:

В населённых пунктах у линии фронта нельзя допускать отключений

Перечень прифронтовых территорий может быть расширен

Правительство Украины приняло решение, которое должно защитить жителей прифронтовых регионов от отключений электроэнергии и газа в предстоящем отопительном сезоне.

Оно будет действовать даже при наличии задолженности, образовавшейся в условиях военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram.

Кто будет защищён от отключений

Свириденко отметила, что в населённых пунктах, находящихся вблизи линии фронта, нельзя допускать отключений — подача электроэнергии и газа должна обеспечиваться бесперебойно.

По её словам, профильным ведомствам поручено разработать чёткие механизмы прохождения отопительного сезона, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.

Также она добавила, что перечень прифронтовых территорий может быть расширен, чтобы больше граждан получили право на дополнительные льготы и защиту.

Повышение тарифов: когда ждать

Рост цен на газ — это лишь вопрос времени, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

По его мнению, избежать пересмотра тарифов для населения в будущем не удастся — рано или поздно стране придётся принять это решение.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

