Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 21:45
63
В некоторых населённых пунктах нельзя допускать отключений, пояснила Юлия Свириденко.
Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска
Украинцев предупредили об угрозе отключений / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

Главное:

  • В населённых пунктах у линии фронта нельзя допускать отключений
  • Перечень прифронтовых территорий может быть расширен

Правительство Украины приняло решение, которое должно защитить жителей прифронтовых регионов от отключений электроэнергии и газа в предстоящем отопительном сезоне.

Оно будет действовать даже при наличии задолженности, образовавшейся в условиях военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram.

Кто будет защищён от отключений

Свириденко отметила, что в населённых пунктах, находящихся вблизи линии фронта, нельзя допускать отключений — подача электроэнергии и газа должна обеспечиваться бесперебойно.

По её словам, профильным ведомствам поручено разработать чёткие механизмы прохождения отопительного сезона, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.

Также она добавила, что перечень прифронтовых территорий может быть расширен, чтобы больше граждан получили право на дополнительные льготы и защиту.

Повышение тарифов: когда ждать

Рост цен на газ — это лишь вопрос времени, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

По его мнению, избежать пересмотра тарифов для населения в будущем не удастся — рано или поздно стране придётся принять это решение.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

задолженность отключения света Юлия Свириденко
"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

