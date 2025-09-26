С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

На рынке наблюдается существенное сокращение предложения.

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Почему морковь дорожает

Сравнение цен с прошлым годом

На украинском рынке зафиксировано подорожание моркови. Рост торговой активности в хозяйствах стимулировал повышение цен, а ключевой причиной стало сокращение предложения из-за сезонного фактора.

На сегодняшний день фермеры в основных регионах производства отгружают качественные корнеплоды по 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг). Это в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему морковь дорожает?

Операторы рынка связывают тренд с межсезоньем: большинство хозяйств уже завершили реализацию средних сортов, а к сбору урожая поздних сортов пока не приступили. В результате на рынке наблюдается существенное сокращение предложения.

Сравнение с прошлым годом

Несмотря на рост цен, морковь в Украине по-прежнему дешевле, чем год назад: в среднем на 35%. Однако фермеры не исключают дальнейшего повышения стоимости, если сохранится текущий темп спроса.

Таким образом, украинский рынок моркови вступает в фазу сезонного удорожания, и в ближайшие недели цены могут продолжить рост.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

