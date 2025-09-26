С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

Вы узнаете:
- Почему морковь дорожает
- Сравнение цен с прошлым годом
На украинском рынке зафиксировано подорожание моркови. Рост торговой активности в хозяйствах стимулировал повышение цен, а ключевой причиной стало сокращение предложения из-за сезонного фактора.
На сегодняшний день фермеры в основных регионах производства отгружают качественные корнеплоды по 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг). Это в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.
Почему морковь дорожает?
Операторы рынка связывают тренд с межсезоньем: большинство хозяйств уже завершили реализацию средних сортов, а к сбору урожая поздних сортов пока не приступили. В результате на рынке наблюдается существенное сокращение предложения.
Сравнение с прошлым годом
Несмотря на рост цен, морковь в Украине по-прежнему дешевле, чем год назад: в среднем на 35%. Однако фермеры не исключают дальнейшего повышения стоимости, если сохранится текущий темп спроса.
Таким образом, украинский рынок моркови вступает в фазу сезонного удорожания, и в ближайшие недели цены могут продолжить рост.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, средняя цена на сливочное масло заметно выросла по сравнению со среднемесячным показателем августа. Сейчас в среднем оно стоит 118,02 гривни.
Также известно, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.
Кроме того, в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.
Вам может быть интересно:
- В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего
- Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт
- Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред