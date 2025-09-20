Укр
Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

Руслана Заклинская
20 сентября 2025, 17:37
Ежемесячное подорожание хлебобулочных изделий составляет 1-1,7%.
Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах
Украинский хлеб дорожает ежемесячно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • До конца 2025 года цены на хлеб вырастут на 11-23% в зависимости от вида
  • Ежемесячное подорожание хлебобулочных изделий составляет 1-1,7%
  • Подорожание обусловлено ростом стоимости сырья, топлива, энергетических затрат и минимальной зарплаты

В Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции. Об этом в комментарии Укринформу сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

По ее словам, ежемесячно ассортимент хлебопекарной продукции дорожает на 1-1,7%. При текущей динамике прогнозируется, что пшеничный хлеб из муки высшего сорта может стоить до конца года 63,5 грн/кг (+22,3%), из муки первого сорта - 49,6 грн/кг (+16,7%), ржаной хлеб - 50,6 грн/кг (+12,1%), батон 0,5 кг - 30,9 грн (+11,2%).

Из-за чего растут цены на хлеб

Черемисина отметила, что урожай зерновых не является ключевым фактором формирования цен на хлеб, ведь на внутреннем рынке используется лишь 20-25% собранного зерна, остальное идет на экспорт. Средняя цена пшеницы для перерабатывающих предприятий сейчас составляет 7901,3 грн/т, что лишь на 12% превышает уровень начала 2022 года, тогда как цена ржи выросла на 72% - до 9277 грн/т.

С начала 2025 года пшеничная мука подорожала на 4,3% - до 12,81 грн/кг, ржаная - на 55,2% до 13,68 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 11,4% - до 81,02 грн/кг, а сахар немного подешевел - на 1,4%, до 32,68 грн/кг.

Основными факторами роста цен, по словам ученого, является увеличение стоимости сырья, топлива и энергетических затрат. Так, бензин с начала года подорожал на 6,7% - до 57,66 грн/л, дизель - на 6,9%, до 55,84 грн/л.

В то же время значительное влияние на цены оказывает и оплата труда. Хлебопекарные предприятия, имеющие статус критически важных для экономики, должны обеспечивать официальный уровень зарплаты не ниже 20 тыс. грн в месяц для работников, что также способствует подорожанию продукции.

Какие цены на хлеб в супермаркетах

По состоянию на 20 сентября украинские супермаркеты, по данным Минфина, предлагают ржаной хлеб Riga Бородиновский (буханка 300 г) в среднем по 45,83 грн. Эта цена соответствует уровню июля и августа, то есть пока подорожания не наблюдается.

В то же время хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (буханка 600 г) за месяц подорожал на 2,86 грн - до средних 45,78 грн. В июне цена была еще выше - около 49,49 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какими будут цены на хлеб - прогноз эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что урожай пшеницы в этом году составил примерно 22 миллиона тонн, что повторяет показатели прошлого года. Поэтому дефицита сырья для хлеба не будет, и отсутствие пшеницы не станет фактором роста цен.

Он пояснил, что цена на пшеницу формирует лишь 20-25% конечной стоимости хлеба. Основное влияние имеют логистика, стоимость топлива и электроэнергии (которые подорожали с 1 августа 2025 года), продовольственная инфляция (примерно 22%), заработные платы работников хлебозаводов (не менее 20 тыс. грн для критической инфраструктуры) и курс гривны относительно доллара и евро, поскольку заводы закупают иностранные комплектующие.

"В этом году уже девять месяцев подряд мы наблюдаем подорожание хлеба на 1,5-2%, только в апреле цены не росли. Получается, что по итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%", - отметил Марчук.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине продолжает расти стоимость молочной продукции, особенно сыра и сливочного масла. Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет это ростом затрат на корма и сокращением поголовья коров.

Также начали снижаться цены на морковь после месяца стабильности, сообщают аналитики EastFruit. Сейчас корнеплоды продают по 6-13 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Кроме этого, в Украине прогнозируют подорожание подсолнечного масла из-за уменьшения урожайности после засушливого лета. Цена литра уже выросла на 30-35% по сравнению с прошлым годом - до 71-82 грн.

Читайте также:

О персоне: Светлана Черемисина.

Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики.

